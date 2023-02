Sanremo 2023, Mengoni favorito, ma Giorgia e Ultimo incalzano

I bookies sembrano avere le idee abbastanza chiare: Marco Mengoni è senza dubbio il favorito per la vittoria finale. Il brano “Due Vite” viene descritto come una semplice ballad piano e voce, rinforzata da uno splendido arrangiamento. Il suo secondo trionfo nella kermesse sanremese (il primo è datato 2013) è quotato a 3.00 su Betclic (stessa quota su Sisal e Snai).

Grande curiosità anche per Giorgia (a 3.50 per Betclic) e per Ultimo, l’altro grande favorito della vigilia, anche lui a 3.50 (quotazione identica per entrambi su Sisal e Snai). Più staccati, invece, tutti gli altri.

Occhi puntati anche su Elodie, alla sua terza partecipazione all’Ariston. L’artista romana tornerà nella città dei Fiori con il brano “Due“, per cantare un amore appena nato ma già finito. Una sua eventuale vittoria finale viene quotata 10.00 da Betclic. In corsa anche Madame, quotata a 10.00 su Betclic.

advertisement

Premio della critica: Ariete la possibile sorpresa

Lotta aperta anche per il tanto ambito Premio della Critica. “Splash” di Colapesce e Di Martino sembra promettere molto bene e non a caso viene quotato a 5.50 (a 4.00 su Sisal). Stessa quota Betclic, 5.50, anche per Mara Sattei.

Ma la vera sorpresa di questo Festival potrebbe essere “Mare di guai” di Ariete. Il testo del brano, scritto a quattro mani con Calcutta, sembra già molto apprezzato e una sua affermazione in questa classifica speciale è data a 6.50 su Betclic. Quota 6.50 anche per Gianluca Grignani.

Chi sarà il fanalino di coda?

Come ogni anno, la curiosità di scoprire il nome dell’ultimo classificato fa quasi il pari con quella per l’identità del vincitore. Secondo Betclic, i candidati numero uno per terminare la gara all’ultimo posto sono I Cugini Di Campagna, a quota 2.50 (stessa quota su Sisal). Seguono Senthu e Will, entrambi a 4.50, e Shari, a 6.50.

Le donne proveranno a invertire il trend

Sarà una donna a vincere un’edizione del Festival dopo ben 9 anni, succedendo così ad Arisa? Secondo i bookmakers, la missione non sembra per nulla semplice. La categoria donna su Betclic viene quotata 3.00 (2.75 su Sisal). Il successo di un uomo invece sembra più scontato, a 1.45. A 6.50 il trionfo di un Gruppo.

Per rimanere in costante aggiornamento sulla 73esima del Festiva di Sanremo, clicca qui