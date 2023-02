Sanità - Nursing Up: Infermieri nelle scuole con un ruolo chiave di educatori alla salute, finalmente a distanza di oltre 2 anni, dopo la Regione Lazio, qualcosa di concreto si muove anche in Toscana».

Sanità – Nursing Up: Infermieri nelle scuole con un ruolo chiave di educatori alla salute, finalmente a distanza di oltre 2 anni, dopo la Regione Lazio, qualcosa di concreto si muove anche in Toscana».

«Per la prima volta in assoluto qualcosa di concreto si muove nel micromondo delle nostre Regioni e anche in Toscana diventa realtà la figura dell’infermiere. Sanità – Nursing Up, parla ancora De Palma.

Una notizia che soddisfa sindacati come il nostro, il che significa collettività a 360 gradi, e quindi famiglia ma anche scuola, sia rappresentata dalla crescita costante dei nostri professionisti.

Questo, grazie alle luce delle progredite competenze, esercitabili in ogni ambito, anche al di fuori delle corsie degli ospedali.

Nello specifico, in Toscana, il progetto, nato grazie alla collaborazione gratuita di Almarei, prevede una complessa articolazione.

L’attivazione di uno sportello infermieristico per insegnanti, famiglie e studenti, per avvicinare più che mai la figura dell’infermiere al mondo scolastico.

Sono previsti molti incontri formativi sull’igiene dentale e sull’educazione alimentare, sui corretti stili di vita e sulla gestione di alcune criticità sanitarie correlate a patologie comuni.

Sessioni dedicate al primo soccorso per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Il personale scolastico verrà formato all’utilizzo del defibrillatore nel paziente adulto e pediatrico da istruttori certificati a livello internazionale».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«Siamo di fronte a un progetto lungimirante, le cui peculiarità erano state da noi sottolineate con una serie di comunicati stampa nel lontano 2020.

Questo quando, in piena pandemia, evidenziammo come sarebbe stato a nostro avviso fondamentale l’inserimento degli infermieri nella realtà scolastica italiana.

Accogliemmo in modo propositivo, nel settembre 2020, l’iniziativa della Regione Lazio.

Questa, attraverso l’allora presidente Nicola Zingaretti, diede il via alle procedure di individuazione delle professionalità sanitarie.

Sottolineammo anche con forza che non doveva e non poteva essere quello un caso isolato, il classico sassolino nell’oceano.

Chiedemmo e chiediamo ancora adesso che gli infermieri nelle scuole possano rappresentare figure strutturate.

E’ qui, nelle scuole, che sarebbe opportuno introdurre una figura chiave come quella dell’infermiere, oggi più che mai anche educatore.

Mi riferisco alle norme basilari di pronto soccorso, alla civica responsabilità sociale che ognuno di noi ha nel tutelare la propria salute e quella collettiva.

Immagino una Italia dove finalmente l’infermiere, al pari del medico, insegna ai ragazzi la “cultura della salute”.

Da tempo chiediamo ai Governi che si sono susseguiti nel tempo, di modificare le regole e i contenuti dei programmi di studio e i criteri di reclutamento del corpo docente.

Ancora oggi, incomprensibilmente, non colgono l’opportunità di impiegare gli infermieri con laurea di primo livello in ruoli di insegnamento confacenti rispetto alle loro conoscenze.

Penso poi ai bambini in difficoltà, ai portatori di handicap, agli studenti con patologie croniche.

Avere il supporto di un infermiere anche in ambito scolastico, vorrebbe dire tutelare e difendere il loro diritto allo studio», chiosa De Palma.

