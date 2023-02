Sabato 25 febbraio parte il primo corso da Dj a Faenza

Sabato 25 febbraio parte il primo corso da Dj a Faenza, si lavorera’ a un secondo corso vista la grande richiesta.

Partono le iscrizioni alla Master Class di Chitarra del grande chitarrista Cristian Cicci Bagnoli. Sabato 25 febbraio parte il primo corso da Dj a Faenza.

Al lavoro per una formazione professionale piu’ attuale sul territorio, dopo la presentazione del Master per Colonne Sonore della Bixio Academy.

Partono da oggi le adesioni alla Master Class di Chitarra.

advertisement

La Master Class aperta ai chitarristi di tutto il territorio di ogni eta’ si terra’ Domenica 26 marzo dalle ore 15 a cura del MEI presso la Scuola di Musica Artistation.

Si terrà in Via Silvio Pellico 26 a Faenza e permettera’ nella stessa giornata al termine della Master Class di poter salire sul palco dell’Artistation e suonare con Cristian Cicci Bagnoli.

Per le iscrizioni al corso si puo’ partire gia’ da oggi scrivendo a:

info@artistation.it e mei@materialimusicali.it e telefonando al pomeriggio allo 0546.33321 e al mobile 349.4461825.

Intanto, da segnalare che Il 2023 parte sabato 25 febbraio alle 15 e 30 con un nuovo corso professionale di musica che alza il livello qualitativo della proposta di formazione faentina.

Parte infatti a Faenza il primo corso da Dj Professionale con alcuni cenni sui diritti dei dj e sulla figura dei dj producer.

Organizza il MEI con il coordinamento del famoso Dj Max Monti presso la Scuola di Musica Artistation di Faenza.

Tra l’altro si lavorera’ a un secondo corso piu’ avanti visto il boom di interesse tra i giovani e che le iscrizioni hanno toccato veri e propri boom di interesse.

Intanto prosegue l’interesse dei musicisti del territorio per la Masgter Class unica in Italia per le colonne sonore della Bixio Academy presentata a Faenza e a Forli dal MEI25.

Sono infatti tantissimi i musicisti che si sono messi in contatto con questa realta’.