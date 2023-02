Rovigo: le pecore di Gabriella e la solidarietà di Centopercentoanimalsti 

Centopercentoanimalsti si mostra solidale nei confronti dela Presidente del coordinamento Tutela Animali di Rovigo, Gabriella Gibin. La quale ha ricevuto numerose critiche nonostante abbia salvato alcune Pecore, destinate al macello. Un’animalista sempre in prima linea per i diritti degli Animali.

Le Pecore salvate non le tiene in giardino o in una stalla, le tiene in casa, e le porta in giro come si fa con i Cani: non lo fa per snob, ma per necessità.

Vediamo su fb il post di una plurilaureata che critica pesantemente il fatto, essendo una che non conta una ceppa, non la menzioniamo per non farle pubblicità.

Centopercentoanimalisti fa notare che l’importante non è che la Pecora sia portata al guinzaglio, ma che sia stata salvata e venga accudita e curata. Anche portata a fare un giro, qualche volta, al centro commerciale oltre che in campagna.

Preferiamo mille volte chi si occupa degli Animali, che non chi spara malignità dall’alto di una ingiustificata sufficienza.

Centopercentoanimalisti esprime massima solidarietà a Gabriella Gibin.

Centopercentoanimalsti

“Per salvare la vita degli Animali, bisogna prima rovinare quella degli aguzzini” (Paolo Mocavero)

Centopercentoanimalsti nasce come associazione no profit nel aprile del 2003, i suoi fondatori sono tre amici, Paolo, Jasmine e Federico.

Nel corso degli anni, Centopercentoanimalisti ha ottenuto importanti vittorie in favore degli animali. Tra le imprese storiche vanno ricordate l’abolizione della giostra del Pitu di Tonco (Asti), il tiro dell’oca di Stigliano (Venezia), il palio delle rane di Scardevara (Verona), abolizione del palio dei mussi di Galzignano (Padova), numerose chiusure di fiere e mostre con animali. Nonchè azioni determinate che hanno smascherato allevamenti lager, costanti proteste contro il palio dei cavalli di Ferrara, Feltre e Montagnana. Proteste che hanno portato nel tempo un calo progressivo del pubblico a queste manifestazioni anacronistiche. Ma anche incursioni alle fiere del bestiame e tante altre ancora.

I Militanti di Centopercentoanimalisti, sono gli unici in tutta la storia globale dell’Animalismo, ad essere entrati all’interno di un tendone circense senza Polizia presente, affrontando i circensi senza timori, senza fare del vittimismo il giorno dopo.

