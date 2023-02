Ritornano in Sala Sassu i Concerti di Primavera

I Concerti di Primavera: ritorna in Sala Sassu la più longeva rassegna cameristica cittadina

Grandi nomi del concertismo -talenti emergenti-concerti a tema

advertisement

Ritornano in Sala Sassu i Concerti di Primavera

Tre mesi di programmazione per 12 concerti per che avranno come protagonisti illustri nomi del concertismo internazionale e giovani talenti.

Al via il 2 marzo, nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de “I concerti di primavera”.

La più longeva rassegna cameristica cittadina è organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa e col patrocinio e il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della la Fondazione di Sardegna.

Negli ultimi due decenni “ I concerti di Primavera” hanno portato in città nomi di spicco del concertismo internazionale tra cui il violinista Salvatore Accardo, i pianisti Grigory Sokolov e Pietro De Maria, l’oboista Christoph Hartmann, giusto per citarne alcuni.

Molti i nomi celebri

Il successo della rassegna è stato confermato anche lo scorso anno ed ora l’edizione 2023 promette un’altra carrellata di nomi celebri .

Si parte il 2 marzo alle 20,30 all’insegna del sassofono, con un outsider, l’italiano Antonino Mollica trapiantato in Francia, dove da anni riscuote grande successo. Mollica si esibirà il 2 marzo insieme al collega Enea Tonetti e il 4 marzo (ingresso libero alle 17) con vari gruppi di sassofoni.

A seguire il 13 marzo salirà sul palco il famoso pianista Paolo Restani mentre il violinista Lucio Degani spalla dei Solisti Veneti si esibirà il 9 maggio.

Il 20 aprile si potranno gustare in duo il violista Dimitri Mattu e la pianista angela Oliviero mentre il violoncellista Vito Paternoster in duo col pianista Pierluigi Camicia, altro illustre interprete, saliranno sul palco della Sala Sassu il 22 maggio.

“I giovani talenti incontrano i grandi maestri“

“Come di consueto non mancherà lo spazio per i talenti emergenti –

dice il direttore artistico della rassegna Alberto Cesaraccio – la valorizzazione dei giovani artisti è una costante della nostra rassegna e dei suoi eventi collaterali”.

E così il grande del clarinetto Vincenzo Mariozzi il 13 aprile nell’appuntamento dal titolo:

“I giovani talenti incontrano i grandi maestri” si confronterà con promettenti musicisti che, in alcuni casi hanno già guadagnato ruoli di spicco, come Francesco Mattioli:

primo corno solista dell’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, o Raffaele Giannotti: Primo fagotto solista dei Münchner Philharmoniker di Monaco di Baviera.

I concerti a tema

Di sicuro interesse anche i concerti a tema come “ Una sera all’opera” (20 marzo) dove il clarinettista spagnolo Carlos Casanova e il Quartetto d’archi Ellipsis presentano rifacimenti delle più belle arie di Verdi, Puccini, Mozart, Rossini e Mascagni.

Come ormai tradizione si svolgerà anche in questa edizione nella chiesa di San Giacomo alle 20 il concerto del lunedì Santo ( 3 aprile) “Crux Ave Benedicta” con il Coro delle voci bianche dell’Academia Montis Regalis di Mondovi.

La rassegna presenterà inoltre il 9 maggio il concerto “Jascha Heifetz, un americano in Italia” che invita a gustare le trascrizioni del famoso violinista tedesco. Il 16 maggio verrà presentato “Il violino a Casa Viardot”, dedicato ad alcune rarità di Duvernoy, Léonard e Fauré.

A chiudere la rassegna il 29 maggio sarà il concerto “Melange Orientale, Musica e Pace” che avrà come protagonista Il virtuoso del flauto dolce Stefano Bagliano con un programma di musiche arabe, israeliane, armene, egiziane, sefardite eseguite in trio di flauto a becco, fisarmonica e violoncello.

Informazioni

Abbonamenti per 10 concerti a prezzi agevolati (€ 25,00), in particolare per gli studenti del Conservatorio, del Liceo Azuni e UNISS.

Per info e prenotazioni ellipsis.prenotazioni@yahoo.com, www.ellipsismusica.it, 079298371.