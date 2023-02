Rinnoviamo insieme il campo sportivo dell’oratorio: l’Associazione Don Bosco lancia una raccolta fondi online

Una raccolta fondi GoFundMe per l’Oratorio

“L’Associazione Don Bosco APS che opera nell’Oratorio Parrocchiale San Giovanni Bosco di Selargius (CA), insieme alla comunità, desidera rinnovare il campo di Calcio a 5 presente nella struttura. Questi è fondamentale per coinvolgere i bambini e i ragazzi del territorio nelle attività sportive e socio-educative. La struttura in cui è ospitato l’oratorio ha ormai più di cinquant’anni. Ha necessità di diversi lavori di ammodernamento”. Con queste parole l’Associazione ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per ristrutturare il campo sportivo.

L’ iniziativa ha anche un valore simbolico. Significa, infatti, “Rendere il nostro Oratorio un luogo sempre più sicuro e accogliente di aggregazione educativa e sportiva per i giovani. Ma anche un punto di riferimento per le famiglie del quartiere e della nostra città” dicono i promotori della raccolta fondi.

“I due anni appena trascorsi della pandemia da Covid-19 hanno comportato per la nostra Associazione una forte difficoltà economica. Ciò ha infatti reso difficile il finanziamento dei lavori per una struttura estremamente importante per le nostre attività” concludono dall’Associazione.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link: https://www.gofundme.com/f/insieme-per-rinnovare-il-campo-delloratorio?utm_medium=referral&utm_source=sardegnareporter.it&utm_campaign=comms_gfm+insieme-per-rinnovare-il-campo-delloratorio.

