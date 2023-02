Ricerca mercato e-commerce moda: il 2022 è stato un successo per l’online fashion

Milano, 1 febbraio 2023 – Stileo.it, il più grande aggregatore fashion online sul mercato italiano e parte del gruppo GLAMI, motore di ricerca di moda leader in Europa, presenta per la prima volta in Italia il suo annuale report “Year in Review”, con la quale la piattaforma rivela quali sono i risultati dell’e-commerce di moda che hanno dominato lo scorso anno e individua quali parametri caratterizzeranno il mercato online del settore fashion nel 2023. Stando alla ricerca, condotta per la prima volta a livello locale, nonostante il 2022 sia stato un anno pieno di contraddizioni per i fashion e-commerce, si è concluso con una nota positiva e con aspettative fiduciose per il 2023.

Il ritorno al consumo

Il 2022 è stato l’anno in cui i fashion retailer si sono riavvicinati alla normalità e sono tornati a poter soddisfare i bisogni dei consumatori. Tuttavia, nel corso dell’anno, il settore del fashion e-commerce ha dovuto affrontare uno scenario dominato dalle incertezze. Causate dalla guerra in Ucraina che ha a sua volta generato una serie di conseguenze, come la crisi energetica in tutta Europa e l’inflazione alle stelle. Non essendo una categoria di prima necessità, i fashion retailer non sapevano cosa aspettarsi dall’alta stagione con il Black Friday e lo shopping natalizio.

Se l’inflazione, le sfide geopolitiche e la crisi energetica del 2022 hanno influenzato il comportamento dei consumatori, il calo del potere d’acquisto non ha tuttavia influito in modo significativo sugli shop di moda online. Come emerge dall’indagine STILEO, oltre il 63% degli e-shop online partner della piattaforma ha registrato infatti una crescita di fatturato. Nel complesso, il 56% degli e-commerce di moda partecipanti al sondaggio ha percepito il 2022 come un anno positivo per quanto riguarda i risultati commerciali ottenuti.

advertisement

Le sfide principali

Il mercato della moda ha dovuto affrontare una serie di sfide complesse, tra cui l’aumento dei prezzi pubblicitari, dei costi di trasporto, dei prezzi dell’energia, degli affitti e dei materiali e le interruzioni delle supply chain. Secondo il report annuale di STILEO, la sfida principale per gli e-shop di moda italiani è stata l’aumento dei costi della pubblicità, che ha preoccupato il 63% dei negozi intervistati, seguita dall‘inflazione che ha colpito l’intero sistema del fashion e-commerce e che ha rappresentato un ostacolo per il 44% degli e-shop, a pari merito con la diminuzione dei profitti dovuta dalla necessità di proporre sconti più elevati per soddisfare le esigenze dei clienti.

Cosa ci si aspetta nel 2023 per l’e-commerce?

L’industria della moda ha registrato una forte ripresa a livello mondiale nel 2021 e in gran parte del 2022. Ma in un mercato incerto come quello attuale, le aspettative di una ripresa continua possono ridimensionarsi rapidamente. Nonostante ciò, i rappresentanti italiani del fashion e-commerce rimangono in gran parte ottimisti per il prossimo anno: stando all’indagine, il 66% prevede che le condizioni del mercato miglioreranno o che almeno rimarranno invariate, mentre solo l’11% si aspetta risultati decisamente negativi. Inoltre, la maggior parte dei negozi partecipanti all’indagine di STILEO ha dichiarato di volersi concentrare sulla crescita delle vendite nell’anno nuovo.

L’inflazione e l’incertezza economica spingono gli e-shop a concentrarsi sulle sfide da affrontare a breve termine. Di conseguenza, le necessità principali sono l’aggiunta di più canali al marketing mix (67%) e una maggiore concentrazione sulle attività di brand building (63%). Altre priorità che il settore del fashion e-commerce si prefissa consistono nella riduzione dei costi operativi (48%). Inoltre, in molti vorrebbero espandere l’attività in nuovi paesi (41%).

A proposito di Stileo

Fondato nel 2014, STILEO è un motore di ricerca di moda leader in Italia, che aspira ad essere il primo punto di contatto per ogni cliente che decide di acquistare moda online. La missione di Stileo è quella di raccogliere e organizzare la moda in un unico luogo che chiunque possa scoprire. Con oltre 7 milioni di visite mensili e una vasta gamma di abbigliamento, calzature e accessori. Stileo vuole rendere la shopping experience più semplice e personalizzata per ogni consumatore, indipendentemente dallo stile, dalla taglia o dal budget. Su Stileo, gli italiani possono scoprire più di 1,9 milioni di prodotti di moda di oltre 8.000 marchi da 220 e-shop partner.

Tra questi, alcuni dei più importanti sono Amazon, Farfetch, Escarpe, Luisaviaroma, Mec Shopping e Maxi Sport. Dall’inizio del 2022, Stileo.it fa parte di GLAMI group, il motore di ricerca di moda basato sull’intelligenza artificiale leader in Europa fondato nel 2013, che offre ai suoi visitatori in 14* Paesi oltre 4.300 rivenditori partner con più di 17 milioni di articoli di moda e 30mila brand da tutto il mondo.

Informazioni sulla Fashion (Re)search

Il report annuale fa parte della Fashion (Re)search. Stileo si impegna a raccogliere dati e informazioni interessanti sullo stato del mercato dell’e-commerce in Italia. La Fashion (Re)search è un progetto di analisi a lungo termine. E’ nato qualche anno fa da GLAMI group. E l’unica indagine in corso dedicata al mercato della moda, che osserva, monitora e registra le tendenze attuali tra i Paesi europei.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui