Rassegna “Old Tipsy Blues”, prima edizione, dal 24 febbraio al 14 aprile

Parte il 24 febbraio la prima edizione di Old Tipsy Blues, con 7 spettacoli che si terranno nell’affascinante antica dimora della citta di Quartu Sant’Elena.

Salvatore Amara & The Easy Blues Band, Marco Farris e Matteo Zuncheddu, Bob Forte & Skydog, sono solo alcuni degli artisti che suoneranno nell’arco della rassegna, dedicata al blues, con musicisti molto noti nel panorama regionale.

La rassegna è stata organizzata dall’associazione Il Formicaio, dall’Associazione culturale Gong e la direzione artistica di Marco Sotgiu.

Progetti originali, presentazione di nuovi album e non solo, racconti di storie degli artisti famosi e la reinterpretazione dei classici del blues, si susseguiranno nell’arco dei sette spettacoli.

Arriva dalla Svezia il chitarrista e cantante Bob Forte, appena reduce dalla partecipazione al Sundsval International Guitar Festival, una delle manifestazioni più importanti al livello nazionale e il 31 Marzo sarà in duo con l’armonicista Skydog.

Arriva invece dall’Inghilterra l’armonicista Marco Farris che con Matteo Zuncheddu, al dobro e voce, formano un duo che nel 2012 aprì il concerto del leggendario James Cotton a Narcao Blues.

Programma completo della rassegna “Old Tipsy Blues”

24 febbraio

Salvatore Amara & The Easy Blues Band

03 marzo

Soul Teaser

17 Marzo

Marco Farris & Matteo Zuncheddu

24 Marzo

“Le Signore del Blues” – un racconto a cura di Massimo Cocco

31 Marzo

Bob Forte & Skydog

7 Aprile

Orange Peel

14 aprile

Baton’s Roots

Tutti gli spettacoli si terranno al The Old Tipsy, in via E. Porcu 33 e sono riservati a un numero limitato di partecipanti, e la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 348 212 8551