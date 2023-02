Ranieri per la prossima gara ha un dubbio da risolvere?

Claudio Ranieri ed il suo Cagliari, nella prossima partita affronteranno il Venezia in trasferta

Una gara molto insidiosa. All’andata i rossoblu persero in casa con il catastrofico risultato di 1-4.

Dopo un primo tempo terminato in vantaggio, grazie al gol di Mancosu; i lagunari misero a segno 4 reti.

Ed il Cagliari? Sparì in maniera inspiegabile dal campo.

Ma erano i tempi in cui sulla panchina sedeva Liverani. Ora con Ranieri la musica è cambiata.

Anche a Bari in un campo difficile, la squadra ha rischiato pochissimo. Se non fosse stato per l’errore finale, il Cagliari avrebbe festeggiato la vittoria esterna.

In questo momento il tecnico però deve far la conta con le tante assenze. Tra infortuni e squalifiche a Venezia la squadra sarà decimata.

Ma c’è un dubbio che turba mister Ranieri. Riuscirà a giocare in parità numerica una partita intera?

I sardi troppe volte hanno dovuto affrontare parte della gara in dieci. Modena, Benevento e Bari.

Tre gare ravvicinate. Una sconfitta, vittoria e pareggio. Tutte inevitabilmente condizionate.

C’è poi da precisare che a Modena, l’episodio che ha determinato l’inferiorità numerica è stato molto discutibile.

Anche quello di Bari, ha lasciato perplessità ed in parte stupore.

A Venezia, per quanto in formazione rimaneggiata, Claudio Ranieri spera di poter giocare tutta la partita ad armi pari.