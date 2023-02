Rallenta l’inflazione nei Paesi Ocse: a dicembre 2022 si ferma al 9,4%, in calo rispetto al picco di ottobre, quando era al 10,8%, e al livello più basso da aprile. Diminuzioni dei prezzi al consumo sono state registrate in 25 dei 38 Paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’inflazione a due cifre riguarda 15 Stati a dicembre.

