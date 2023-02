Primo premio ITS TAGSS

Primo premio Project Work ITS Academy ITS TAGSS

Nella sede centrale della Fondazione ITS TAGSS sono stati premiati i corsisti che dopo aver conseguito il Diploma di Tecnico Superiore del business nel settore Agroalimentare hanno realizzato i tre migliori Project work. Si tratta di progetti innovativi di filiera valutati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS TAGSS. La borsa totale messa a disposizione dalla Fondazione ITS TAGSS per il premio è stata di 3mila euro complessivi. Mille euro per ciascuno, per ogn idea. Un gesto simobolico, forse, ma a ben vedere qualcosa di più per Maria Assunta Fois, Davide Puddu e Giovanni Sanna. Che hanno proposto idee innovative e di sviluppo rispetto al percorso che li visti protagonisti negli ultimi due anni.

Dopo aver frequentato il percorso formativo di 1800 ore, i corsisti hanno raggiunto il loro obiettivo. Ottenendo il Diploma ministeriale di specializzazione EQF di Quinto livello, un titolo formativo riconosciuto in tutta Europa. Presentando in sede di esame i loro project work. Per un lavoro prodotto in grado di interfacciarsi con il percorso formativo che li ha visti protagonisti meritando perciò – per l’impegno profuso e per la qualità espressa- di essere premiato con un concreto riconoscimento.

Le parole di elogio

L’impegno profuso, infatti:” Va dato merito agli allievi per quanto sono stati in grado di esprimere non solo oggi – ha tenuto ad evidenziare il presidente della Fondazione ITS TAGSS, Pasquale Tanda – a dimostrazione di un percorso importante che li ha formati rispetto ad una nuova dimensione professionale che i nostri docenti ed esperti sono stati in grado di evidenziare durante le loro lezioni.”

A dimostrazione che la formazione di qualità deve essere un obiettivo a cui tendere. “Il fine è unico per cui tutto il gruppo lavora è la qualità dei percorsi formativi e l’individuazione di figure professionali aderenti alle richieste mercato del lavoro – ha sottolineato il direttore della Fondazione ITS TAGSS, Ottavio Sanna- e puntare ad un concreto e duraturo inserimento dei nostri allievi nei processi produttivi delle aziende. Questo corso come tutti quelli che proponiamo nascono da una richiesta reale del mercato composto dal sistema delle imprese.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Gabriella Longu presidente del Comitato tecnico scientifico dell’ITS TAGSS. Ha ribadito l’assoluta rilevanza di strategie formative che trovino piena corrispondenza rispetto al sistema economico. “Questo premio è un riconoscimento alla costanza, all’impegno e alla ferma volontà di credere nella propria crescita personale e professionale. Fattori, entrambi, legati indissolubilmente. Per puntare su sé stessi, sulle proprie capacità e attitudini per raggiungere gli obbiettivi che si propone.”

Perchè, in sintesi, pensare di prendere parte agli iter formativi come quelli che propone l’ITS TAGSS significa innanzitutto credere che la formazione possa rappresentare un vantaggio competitivo da far valere in prospettiva. Un investimento che a medio termine può rendere interessanti dividendi. Un investimento nel quale vale la pena di credere.