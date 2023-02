Prestiti a tassi proibitivi, 4 arresti per usura nel Catanese

Prestavano soldi a persone in difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Acireale che, su delega della Procura di Catania, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 4 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di usura e abusivismo finanziario. Il provvedimento riguarda i componenti di un nucleo familiare, marito, moglie e figlia. Indagata anche una quarta persona che si trova in carcere. vbo