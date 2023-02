Presentazione libro – L’Italia nell’Unione Europea

Presentazione libro – L’Italia nell’Unione Europea. Tra europeismo retorico e dispotismo “illuminato” – Sala Conferenze della MEM – Mediateca del Mediterraneo.

Si terrà a Cagliari, in Via Goffredo Mameli 164 il 16 Febbraio 2023 alle ore 16.30. L’Italia nell’Unione Europea è il titolo.

Giovedì 16 febbraio 2023, presso Sala Conferenze della MEM – Mediateca del Mediterraneo, Cagliari via Goffredo Mameli 164, con inizio alle ore 16.30.

E’ qui che si terrà la Presentazione del libro L’Italia nell’Unione Europea. Tra europeismo retorico e dispotismo “illuminato”, di Stefano D’Andrea.

La presentazione:

Introduce Alberto Monteverde, Responsabile scientifico del Progetto “L’Isola in Orbace”.

Intervengono Stefano D’Andrea, Professore Associato di Diritto Privato presso l’Università della Tuscia, l’Autore del libro.

Interverranno anche Omar Chessa, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Valeria Soru, Analista economica.

Modera Giuseppe Masala, Scrittore e Redattore de L’Antidiplomatico.

Nel corso della serata l’attrice Maria Luisa Businco interpreterà alcuni brani tratti dalle opere di Ernst Junger, Palmiro Togliatti, Camillo Bellieni, Stefano D’Andrea.

La presentazione del volume si inquadra nel ciclo di eventi previsti dal Progetto di ricerca e comunicazione L’Isola in orbace.

Nascita e affermazione del fascismo in Sardegna nel pensiero di Antonio Gramsci, Camillo Bellieni ed Emilio Lussu.

Il libro:

Come e in quale misura sono poste in discussione le costituzioni delle nazioni che fanno parte del consenso europeo? Queste le tante domande. Inoltre, anche un altro interrogativo:

Nel caso dell’Italia, che senso hanno ormai le Regioni a Statuto Speciale previste dalla Carta costituzionale? E ancora:

Lo Statuto Sardo conserva ancora oggi il suo significato e le sue storiche prerogative?

Perciò è un caso da manuale di Dispotismo illuminato, come acutamente lo definisce l’autore del libro. Questo è il libro.

L’autore:

Stefano D’Andrea è nato ad Avezzano nel 1970.

Laureato in Giurisprudenza, è anche Professore associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi della Tuscia. Inoltre, è autore di due monografie.

“La parte soggettivamente complessa” e “L’offerta di equa modificazione del contratto”, oltre ad altri saggi pubblicati sulle più importanti riviste di Diritto privato italiano.

Negli ultimi anni ha orientato la sua ricerca verso temi di diritto dell’economia, sia di diritto privato dell’economia, sia di diritto pubblico dell’economia.

Puoi trovare il libro qui: https://www.ibs.it/italia-nell-unione-europea-tra-libro-stefano-d-andrea/e/9788849872286

