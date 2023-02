Premio Strega 2023 – “L’estate di Achille”, il romanzo di Davide Buzzi, presentato da Marcello Ciccaglioni

Fra i libri proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2023 “L’ESTATE DI ACHILLE”, il romanzo musicale di Davide Buzzi ambientato al cavalcavia del Corvetto di Milano

«E tu volevi fare il musicista?

advertisement

Povero Culocaldo, non saresti sopravvissuto cinque minuti

fra le grinfie di quella gente!

Come non ci sono sopravvissuto io…»

Premio Strega 2023 – “L’estate di Achille”, il romanzo di Davide Buzzi

L’estate di Achille, romanzo spoof/musicale di Davide Buzzi e edito da Morellini Editore è stato presentato al Premio Strega da Marcello Ciccaglioni con la seguente motivazione:

«Davide Buzzi, che di musica se ne intende poiché è cantautore oltre che autore ticinese, scrive un romanzo che proprio dalle note musicali prende ispirazione: L’estate di Achille.

Dell’intero testo, colpisce subito un fatto: il colpo di genio, l’indice di grande originalità, che risiede nel mettere in dubbio la veridicità stessa della storia. Si tratta infatti di un’autobiografia inventata, un romanzo musicale che è anche un finto storico.

Al centro di tutto, un clochard contro cui la vita sembra essersi accanita: Seth, il coprotagonista del romanzo, è un abile chitarrista ridotto alla miseria e costretto a vivere in strada.

Il lettore accompagna questo cantante maledetto, sigaretta dopo sigaretta, attraverso il suo dolore, e deve fare i conti con i fallimenti ma anche con il rimpianto di non aver saputo raggiungere un successo che almeno in un paio di occasioni sarebbe stato a portata di chitarra.

Tra le tante confessioni, Seth racconta persino di essere arrivato a incontrare, nell’arco della sua carriera, l’incomparabile Prince. Fantasia o realtà? Forse entrambe.

Un romanzo in cui la musica si mescola alla menzogna e alla verità, sullo sfondo di un’epoca – gli anni Settanta – su cui molto si è detto ma su cui, forse, ancora tanto c’è da dire.»

Un riconoscimento di spessore

Un riconoscimento di spessore per l’autore svizzero italiano che in questo lavoro, ambientato su due periodi storici diversi, nel 1993 e gli anni 70, vuole raccontare il dramma di una vita ai margini, nella quale un uomo decide per scelta di abbandonarsi completamente, malgrado sia dotato di un talento musicale che facilmente lo potrebbe portare al successo.

Ma il romanzo di Buzzi si spinge ben più in là, andando a scavare nella storia degli anni 70, un periodo storico notevole e che ha segnato l’Italia in svariati modi; i movimenti musicali e culturali dell’epoca, le proteste operaie, le contestazioni giovanili, gli anni di piombo, il dramma della droga che aveva invaso le strade delle città, e molto altro ancora, addentrando il lettore in una variegata sorta di eventi fino alla strana scomparsa di un cantante quasi famoso, avvenuta nel 1974 al Festival di Castrocaro.

Un ulteriore aspetto interessante di questo romanzo è la sua ambientazione, il quartiere del Corvetto a Milano e il suo cavalcavia dove buona parte del racconto si svolge – detto anche “Raccordo Autostrada del Sole”-, un ecomostro costruito a cavallo fra gli anni 50 e 60 del secolo scorso e che, finalmente, dopo anni di dibattiti controversie la città di Milano avrebbe deciso abbattere, per ridare alla zona il suo aspetto originale. Grazie a questo intervento, il Corvetto, oggi zona fra le più difficili della città meneghina, sarebbe rivalutato per tornare a misura di popolazione.

L’estate di Achille è un incredibile giallo della disperazione, che sa affascinare e commuovere il lettore durante l’intero scorrere degli eventi. Un fascino che lo ha portato ad approdare al Premio letterario più importante della penisola.

Sinossi

1993 – Sotto il cavalcavia del Corvetto, quartiere fra i più malfamati di Milano, dal nulla compare un barbone che, seminascosto da un eskimo, passa le sue giornate fra il fumo di mille sigarette e le note della sua chitarra.

Davide Buzzi, venditore di successo presso una concessionaria FIAT e che da sempre in auto si trova a passare sotto a quel ponte, come attratto da una specie di richiamo invisibile decide di avvicinarlo. Ascoltando i suoni e le melodie che le mani e la voce di quell’emarginato riescono a trasmettere, comprende che quello che ha davanti non è un mendicante qualunque e che probabilmente l’uomo nasconde un segreto.

Davide decide così di approfondire la questione ma il senzatetto si rivela scontroso e restio a raccontarsi. Con pazienza e abilità il giovane venditore riesce però a conquistarne la fiducia e quasi per caso l’uomo rivela di chiamarsi Seth. Poco alla volta inizia a raccontare alcuni stralci del suo passato, di una vita tribolata e senza padre, una madre che nulla poteva contro il suo carattere ribelle; l’inevitabile fuga da casa nel 1968, la musica, la droga, fino alla strana scomparsa, nel 1974, di un cantante quasi famoso.

L’autore

Davide Buzzi nasce il 31 dicembre 1968 ad Acquarossa (Svizzera).

Cantautore, autore e fotografo, è attivo nel campo del giornalismo quale membro di redazione del mensile Voce di Blenio. Ha collaborato con la Rete Uno della Radio Televisione Svizzera, realizzando con Marco Kohler il format musicale La Valigia del Buzzi, uno spaccato storico della musica pop/rock della Svizzera italiana, a partire dalla fine degli anni 60 per arrivare all’inizio degli anni 2000 e raccontata attraverso le voci e le testimonianze dei protagonisti. Per un ventennio è stato inviato speciale di Radio Ticino al Festival di Sanremo.

Ha pubblicato cinque CD, l’ultimo “Radiazioni sonore artificiali non coerenti” nel 2021.

Sempre nel 2021 si è cimentato per la prima volta nella produzione e nella scrittura di una sceneggiatura per il cortometraggio “Antonio Scalonesi: Memoriale di un anomalo omicida seriale”, liberamente ispirato al suo romanzo del 2020.

Nel 2013 è uscito il suo primo libro di racconti “Il mio nome è Leponte…”, nel 2020 il thriller/spoof “Memoriale di un anomalo omicida seriale” (96, rue de-la-fontaine Editore) e nel 2022 il romanzo spoof/musicale L’estate di Achille (Morellini Editore), presentato al Premio Strega 2023 da Marcello Ciccaglioni.

Riconoscimenti

1997 – “Targa Città di Milano”a Milano;

2000 – “Premio Città di San Bonifacio” a Verona;

2002 – “Premio Myrta Gabardi” a Sanremo;

2012/13 – Due nominations agli ISMA Award di Milwakee (USA)

e una nomination i NAMMY Award di Niagara Falls (USA) per la canzone “The She Wolf“;

2020 – Primo premio assoluto al concorso “STORY RIDERS – COMMON PEOPLE” di Torchiara (SA);

2021 – Premio di giornalismo della Svizzera italiana;

2022 – David d’Argento al Florence Film Awards di Firenze;

2023 – Presentazione al Premio Strega del romanzo L’estate di Achille.

https://www.morellinieditore.it/scheda-libro/davide-buzzi/lestate-di-achille-9788862989398-579592

https://www.facebook.com/seth.achille

https://www.davidebuzzi.com