Premio “Prix International pour les actions en faveur de l’enfance” ai DDU.

L’associazione Internazionale Regina Elena ODV ha conferito (Docenti della Disciplina dei Diritti Umani) il prestigioso premio ai DDU.

Il presidente del CNDDU (Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani), professor Romano Pesavento, comunica la vittoria di un premio. La giuria del premio “Prix International pour les actions en faveur de l’enfance” ha conferito il prestigioso riconoscimento proprio al CNDDU.

Il premio è stato istituito a Parigi il 20 novembre 1989 e conferito a personalità ed enti di 18 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Cechia, R.D. Congo, Costa d’Avorio, Francia, Italia, Regno del Marocco, Messico, Regno dei Paesi Bassi, Polonia, Portorico, Regno di Spagna, Sudafrica, Tunisia.

La salvaguardia dei diritti dell’infanzia deve diventare un obiettivo prioritario in tutti i paesi del mondo. Per tale ragione il CNDDU esprime soddisfazione per il riconoscimento. Il premio evidenzia l’impegno decennale in relazione a tale problematica. Dedica inoltre idealmente il premio a tutti i piccoli sofferenti nel mondo.

“Non esistono grandi scoperte né reale progresso finché sulla terra esiste un bambino infelice.” (Albert Einstein).

