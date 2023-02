Sabato 11 febbraio – Ha vinto “la conoscenza approfondita del linguaggio jazz moderno unito alla spiccata capacità di dialogo” del trio capitanato da Dario Piccioni. Quest’ultimo al contrabbasso, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria. A convincere la giuria della seconda edizione del Premio Isio Saba 2022, andato in scena venerdì 10 febbraio sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari, è stata anche “l’originalità delle combinazioni sonore non usuali costituite dall’intreccio melodico del contrabbasso e del vibrafono, nonché il livello di partecipazione ed intensità dei musicisti”.

Unanime il giudizio della giuria. Presieduta dal pianista, compositore e direttore d’orchestra Paolo Carrus e diretta dal compositore e musicista Gianrico Manca, ha detto: “Il gruppo ha esposto la sua proposta musicale dimostrando particolare coesione. Non solo, anche competenza tecnica e alto livello di interplay. Il programma eseguito ha alternato brani originali articolati e coerenti a standard arrangiati in maniera elaborata ed efficace”.

“È stata una grande emozione misurarsi con questa esperienza – ha commentato fresco di vittoria Dario Piccioni.

I Premi sono strumenti essenziali per lo studio, la conoscenza, lo scambio. Tutto per promuovere la via della musica e lanciare carriere. Senza queste esperienze molti di noi sarebbero costretti a lasciare nei cassetti i loro spartiti. Oggi invece abbiamo avuto l’onore di suonare su un palcoscenico di fama di cui siamo davvero onorati”.

Una serata ricca di grande musica quella di venerdì sera al teatro Massimo. Ha visto la conduzione del giornalista Giacomo Serreli. Assieme al trio sono stati a lungo applauditi anche Leonardo Barbierato Patterns for Transcendence. Tra l’altro, si è aggiudicata una Menzione Speciale. A seguire, il gruppo degli Inside Out Duo. Particolarmente apprezzato dai musicisti vincitori il primo premio. Era un assegno in denaro di tremila euro. Come da regolamento, i vincitori si esibiranno durante la nuova edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo.