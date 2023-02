Poste Italiane: Serri, la direttrice dell’ufficio postale rende omaggio alla signora Teresa Serrau, cliente centenaria

Un attestato per ringraziare l’affezionata cliente della fiducia dimostrata nel corso degli anni

Cagliari, 28 febbraio 2023 – è un giorno speciale, per il paese di Serri, comunità di 629 abitanti nella provincia del Sud Sardegna.

La Signora Teresa Serrau, 100 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, ha ricevuto la Direttrice dell’ufficio postale del paese, Maria Giuseppa Piras, per tutti Pina; che le ha voluto rendere omaggio, a nome e per conto dell’Azienda, con una breve e cordiale visita presso l’abitazione della figlia in cui risiede.

Nel corso dell’incontro, la direttrice ha consegnato alla centenaria un attestato con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati nei confronti di Poste Italiane negli anni.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, La Signora Serrau ha ringraziato la Direttrice dell’ufficio postale con un sorriso e ha dato appuntamento a tutti i presenti per il prossimo anno.

Nata a Serri il 24 gennaio del 1923, madre di 4 figli e nonna di 2 nipoti, la Signora Teresa ha sempre svolto l’attività di casalinga, dedicandosi alla sua famiglia.

Fino a non molto tempo fa si recava personalmente, presso la sede locale di Poste Italiane, per il ritiro della pensione.

Minuta, generosa e rispettosa nei confronti di tutti, nonché molto stimata dai suoi compaesani, ha sempre coltivato la sua grande passione per il ricamo.

