Poste: Libretti e buoni fruttiferi le forme di risparmio preferite dai sardi

Poste Italiane: Sardegna Meridionale, anche nel 2022 buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio tra le forme di risparmio più amate dai cittadini

Statisticamente, ogni cittadino della due province meridionali dell’isola detiene almeno un buono fruttifero o è titolare di un libretto di risparmio postale.

Cagliari, 1° febbraio 2023 – Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini della Sardegna Meridionale. Nonostante il 2022 sia stato caratterizzato da una forte incertezza economica, i dati consuntivi di fine anno dimostrano chiaramente questo apprezzamento. Infatti, sono oltre 410mila i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti e quasi 500mila i Libretti di Risparmio attivi. In pratica, ogni cittadino del sud dell’isola detiene almeno un buono fruttifero o è titolare di un libretto di risparmio postale.

Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni di questo successo ormai centenario. I primi Buoni nascono, infatti, nel 1924. Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 45,5 milioni i Buoni Fruttiferi Postali in essere.

Anche i Libretti di risparmio, collocati da Poste Italiane dal 1875, sono disponibili in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. I titolari di un Libretto Smart possono accedere direttamente online alla nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni dedicata ai titolari di Libretto Smart che apportino nuova liquidità: il tasso di interesse annuo lordo sulle somme accantonate di nuova liquidità e portate a scadenza in questo caso è pari al 3,00%.

Il risparmio postale rappresenta la più stabile forma di finanziamento privata della spesa pubblica.

L’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante:

“Siamo orgogliosi di fornire questo servizio di interesse economico generale, che conferma ancora il ruolo di Poste Italiane come pilastro strategico per l’Italia”.

I Buoni Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e sono garantiti dallo Stato italiano. Inoltre, sono disponibili sia nelle versioni “tradizionali” sia nelle versioni dematerializzate o digitali. Non prevedono costi né di sottoscrizione o rimborso. Così come i Libretti che non hanno spese di apertura, chiusura e gestione. Fatto salvo gli oneri di natura fiscale.

È possibile sottoscrivere un Buono Fruttifero Postale o aprire un Libretto in uno dei 150 Uffici Postali della Sardegna Meridionale oppure, anche per avere maggiori informazioni e dettagli sulle caratteristiche dei due prodotti, collegarsi al sito www.poste.it e navigare nella sezione “Risparmio e Investimenti”.

