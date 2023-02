Poste Italiane: Nuoro, anche nel 2022 buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio tra le forme di risparmio più amate dai cittadini

Statisticamente, ogni cittadino della provincia nuorese detiene almeno un buono fruttifero

o è titolare di un libretto di risparmio postale.

Nuoro, 20 febbraio 2023. – Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini di Nuoro e provincia. Nonostante il 2022 sia stato caratterizzato da una forte incertezza economica, i dati consuntivi di fine anno dimostrano chiaramente questo apprezzamento. Infatti, sono oltre 92mila i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti e 138mila i Libretti di Risparmio attivi. In pratica, ogni cittadino della provincia nuorese detiene almeno un buono fruttifero o è titolare di un libretto di risparmio postale.

Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni di questo successo ormai centenario. I primi Buoni sono stati emessi, infatti, nel 1924. Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 45,5 milioni i Buoni Fruttiferi Postali in essere.

Anche i Libretti di risparmio, collocati da Poste Italiane dal 1875, sono disponibili in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. I titolari di un Libretto Smart possono accedere direttamente online alla nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni dedicata ai titolari di Libretto Smart che apportino nuova liquidità. Il tasso di interesse annuo lordo sulle somme accantonate di nuova liquidità e portate a scadenza in questo caso è pari al 3,00%.

Il risparmio postale rappresenta la più stabile forma di finanziamento privata della spesa pubblica. Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, sottolinea questa centralità del risparmio postale: “Siamo orgogliosi di fornire questo servizio di interesse economico generale, che conferma ancora il ruolo di Poste Italiane come pilastro strategico per l’Italia”.

Informazioni

Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, sono disponibili sia nelle versioni “tradizionali” sia nelle versioni dematerializzate o digitali. Inoltre, i Buoni Postali non prevedono costi né di sottoscrizione o rimborso. Così come i Libretti che non hanno spese di apertura, chiusura e gestione, fatto salvo gli oneri di natura fiscale.

È possibile sottoscrivere un Buono Fruttifero Postale o aprire un Libretto in uno dei 95 Uffici Postali della provincia oppure, anche per avere maggiori informazioni e dettagli sulle caratteristiche dei due prodotti, collegarsi al sito www.poste.it e navigare nella sezione “Risparmio e Investimenti”.

