Poste Italiane: Fertilia, disponibile l’annullo dedicato a “Il giorno del ricordo – Fertilia città dell’accoglienza”

In occasione delle celebrazioni per “Il giorno del ricordo – Fertilia città dell’accoglienza” in programma a Fertilia il 10 febbraio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Il giorno del ricordo – Fertilia città dell’accoglienza – 10.2.2023” richiesto dal Centro Commerciale Naturale Fertilia.

Nello stesso giorno sarà, inoltre, possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane di Via Pola, 12 – 07041 Fertilia (SS). Questo dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / Sportello filatelico/ Via Giosuè Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

Poste Italiane

Poste Italiane S.p.A., espresso graficamente come Posteitaliane ed abbreviato talvolta in PT, è un’azienda pubblica italiana. E’ controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il quale si occupa, anche attraverso società controllate, di gestire servizi postali, bancari, finanziari, logistici, di telecomunicazione e telematica oltre che operazioni di riscossione.

Fu fondata nel 1862, circa un anno dopo la proclamazione del Regno d’Italia, come amministrazione centralizzata dei servizi postali (poi direzione generale) nell’ambito del Ministero dei lavori pubblici accorpando i vari servizi postali sparsi per il neonato regno. Nel 1889, insieme alla direzione generale dei telegrafi divenne il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Infine, le attività nel settore postale-telegrafico del dicastero passarono nel 1924 all’Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi, divenuta nel 1998 ente pubblico economico.

