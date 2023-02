Poste Italiane, Alghero: un regalo di San Valentino all’ufficio postale via Carducci

Come ogni anno Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Nella città di Alghero la speciale cartolina sarà disponibile esclusivamente nell’ufficio postale sito in via Carducci 35

Anche nell’epoca dei social network, Poste Italiane vuole sostenere il valore della scrittura e la poesia del cartaceo con una cartolina.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Ad Alghero la speciale cartolina sarà disponibile esclusivamente nell’ufficio postale sito in via Carducci 35.

Fino al 14 febbraio, esclusivamente negli uffici dedicati interamente al mondo filatelico denominati “Spazio Filatelia”, oltre alla cartolina sarà disponibile anche un annullo speciale.

Con l’annullo filatelico speciale, oltre alla cartolina speciale dedicata alla Festa degli Innamorati, si potranno timbrare anche le corrispondenze presentate allo sportello filatelico, presso il quale saranno disponibili i francobolli per l’affrancatura. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.

