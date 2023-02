Porto Cervo Racing: la stagione 2023 di Moricci-Garavaldi parte dal Rally “Il Ciocco”

Motori accesi per la scuderia Porto Cervo Racing e i suoi portacolori Paolo Moricci e Paolo Garavaldi. L’equipaggio toscano sarà a bordo della Renault Clio Rally4 curata dalla nuova squadra tecnica capitanata da Paolo Butelli. In questo modo darà al via del Rally “Il Ciocco” in programma dal 9 all’11 marzo. Gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di 6ª Zona.

La stagione 2023 della scuderia Porto Cervo Racing è partita a pieno ritmo con i suoi portacolori impegnati nell’attività agonistica e nei test in vista delle prossime gare.

Tra i portacolori del Team, motori accesi anche per l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi che, a bordo della Renault Clio Rally4, sarà al via del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio in programma dal 9 all’11 marzo, valido come primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona 6 (coefficiente 1,5).

Un programma ricco e intenso attende Moricci e Garavaldi che, in questa stagione, avranno una nuova squadra che curerà la Clio Rally4. L’esperto Paolo Butelli è stato scelto dall’equipaggio per coordinare il nuovo gruppo di lavoro per il progetto sportivo 2023.

Le dichiarazioni del copilota Paolo Garavaldi

“Partiamo per questo 2023 motivati, felici di avere l’appoggio della scuderia Porto Cervo Racing e dell’azienda La T Tecnica, l’azienda nella persona del mio pilota Paolo Moricci che supporta tutto il programma sportivo. La macchina è stata rivista completamente, abbiamo fatto tesoro dell’esperienza dello scorso anno e, in questa stagione, Paolo Butelli, professionista di indiscutibile esperienza, coordinerà tutta la squadra. In occasione di un test, abbiamo avuto un ottimo riscontro cronometrico rispetto ai riferimenti del passato, la nuova squadra si sta amalgamando, Paolo Moricci e Paolo Butelli sono in perfetta sintonia e io, che svolgerò sempre il ruolo di copilota, cercherò di coadiuvare al meglio questo gruppo di lavoro del quale sono molto soddisfatto.

Inizieremo la stagione agonistica dal Rally Il Ciocco, successivamente, correremo il 47° Trofeo Maremma, il 56° Rallye Elba. Si tratta di un programma complessivo di quindici gare, che potrà essere suscettibile di piccole modifiche. Ecco il motivo per il quale non aggiungiamo il Rally Terra Sarda, il Rally Città di Scorzè, che sono gare fulcro della stagione. Infatti, ci potrebbero essere delle piccole varianti a seconda dei risultati che riusciremo ad ottenere al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Due Ruote Motrici e al Rallye Elba valido per il Campionato IRC sempre nella categoria Rally4, quindi nell’ambito delle due ruote motrici”.

Continua dicendo:

“Ci riserviamo di andare avanti passo passo e, nei primi due mesi della stagione, si delineerà il programma definitivo. In qualità di presidente del Team68Racing, sono estremamente felice di far parte di questo progetto. E di poter abbinare i marchi delle aziende che ci danno fiducia e ci supportano in questo importante programma sportivo. Ringrazio La T Tecnica, azienda leader nelle macchine da lavanderie industriali per il supporto a 360 gradi nella stagione agonistica. E ringrazio la scuderia Porto Cervo Racing per il supporto morale e logistico, e non ultimo, per noi è motivo di grande orgoglio far parte della Scuderia presieduta da Mauro Atzei, Team nel quale abbiamo tanti amici. Andiamo avanti, proseguiamo sempre più motivati”.

