Porto Cervo Racing in Lombardia, al via del Rally dei Laghi

La Porto Cervo Racing in Lombardia con il copilota Tonino Mulas al via del Rally dei Laghi

Il 24 e 25 febbraio, i colori della Scuderia saranno presenti in Lombardia con il copilota Tonino Mulas che sarà allo start del 31° Rally dei Laghi (Varese) valido come prova della Coppa Rally di Zona 2. Il copilota Mulas, a bordo di una Peugeot 208 R2, leggerà le note al pilota Marco Quaranta.

Svezia, Toscana e ora Lombardia. Per la scuderia Porto Cervo Racing continuano le trasferte per sostenere i portacolori nel suo ventiquattresimo anno di attività.

Saranno gli asfalti varesini a dare il via alla stagione agonistica targata 2023 del copilota Tonino Mulas. Il portacolori della Porto Cervo Racing sarà allo start della 31ª edizione del Rally dei Laghi valido come prova della Coppa Rally di Zona 2.

Dopo un positivo 2022 che lo ha visto in gara al Rally dei Nuraghi e del Vermentino (con Nicola Schileo su Suzuki Swift) e al Rally Terra Sarda (con Giovanni Maria Piras su Renault Clio RS Light) organizzato dalla Porto Cervo Racing, Tonino Mulas riprende subito in mano il quaderno delle note per affrontare una gara oltremare.

“Correrò il Rally dei Laghi con Marco Quaranta”, ha detto il navigatore Tonino Mulas, “pilota lombardo che risiede a Lanusei. Saremo al via a bordo di una Peugeot 208 R2 e, per Marco, portacolori della scuderia Novara Corse, sarà la gara d’esordio”.

Tonino Mulas

Il copilota Tonino Mulas, sempre presente e disponibile negli eventi motoristici organizzati dalla Porto Cervo Racing, in tutti questi anni che fa parte della Scuderia, si è dimostrata una persona veramente speciale, tra i portacolori di riferimento dell’Ogliastra dove sono presenti diversi piloti, copiloti e Udg del Team.

Programma. Il 31° Rally dei Laghi partirà venerdì 24 febbraio alle 19:31 per la prova spettacolo “Magugliani Arena” all’interno dell’Ippodromo di Varese. Sabato sono in programma le restanti sei prove speciali, la “Sette Termini”, “Valganna” e “Cuvignone” da ripetere due volte, per un totale di 66,60 chilometri cronometrati (221,63 Km complessivi). L’arrivo è previsto sabato alle 15:38 a Varese in località Schiranna.

