Porto Cervo Racing, 31° Rally dei Laghi: quinta piazza per Tonino Mulas

Nel 31° Rally dei Laghi, il co-pilota Tonino Mulas – in coppia con Marco Quaranta (Peugeot 208 R2) – ha chiuso al quinto posto di classe Rally4/R2. Archiviato questo buon risultato, la scuderia Porto Cervo Racing si appresta a vivere un intenso mese di marzo tra Toscana, Spagna e Sardegna: i suoi portacolori saranno impegnati nei rally (Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e TER Series) e nella gara d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna

Il co-pilota Tonino Mulas centra la top five al 31° Rally dei Laghi (Varese), prova valida per la Coppa Rally di Zona 2. Il portacolori della scuderia Porto Cervo Racing ha conquistato il quinto posto nella combattuta classe Rally4/R2 a bordo di una Peugeot 208 R2, in coppia con il pilota Marco Quaranta (Novara Corse).

“La gara è andata complessivamente bene”, ha commentato Tonino Mulas. Il co-pilota della Porto Cervo Racing ha poi proseguito sottolineando che: “Nella giornata di venerdì abbiamo effettuato qualche passaggio sullo shakedown al fine di prendere confidenza con la macchina ed entrare in sintonia come equipaggio. La sera, sul tardi, abbiamo affrontato la prova spettacolo Magugliani Arena (all’interno dell’Ippodromo Le Bettole di Varese). Purtroppo abbiamo commesso degli errori che ci hanno penalizzato un po’.

Sabato (secondo e ultimo giorno di gara) siamo partiti decisi a fare bene. Ottimi i passaggi sulle prime due prove, ‘Sette Termini’ e ‘Valganna’. Molto promettente anche l’avvio della prova speciale ‘Cuvignone’, vanificato però dalla rottura di una tubazione freno che ci ha relegato al settimo posto di classe. Un plauso ai ragazzi dell’assistenza che hanno fatto un lavoro impeccabile e ci hanno permesso di continuare a correre la gara in serenità.

Partiti per le ultime tre prove speciali, abbiamo recuperato chiudendo al quinto posto di classe. Ringraziamo le nostre famiglie. Non posso non rivolgere parole di gratitudine a tutta l’assistenza, nelle figure di Paolo Comendulli e Luca Mazzola, ai nostri sponsor (Fase4, Tigru, Rosica Costruzioni, Fausto Aresu, Tonio Piroddi, Kartodromo Is Arenadas, Olio Graphics, Ottica Ladu) e, non ultime, alle nostre rispettive scuderie per il supporto e il lavoro svolto”.

I prossimi appuntamenti della scuderia

Continua, con sempre maggior slancio ed entusiasmo, il progetto sportivo targato 2023 della Porto Cervo Racing Team.

Dopo la trasferta in Lombardia, la scuderia si prepara per il 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma in Toscana dal 9 all’11 marzo. Si tratta del round d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Nel weekend successivo (17-19 marzo) il team sarà impegnato su due fronti: in Spagna al 40° Rally e Sierra Morena (2ª prova del TER-Tour European Rally) e in Sardegna al I Rally Sulcis-Iglesiente.

Infine, dal 31 marzo al 2 aprile, la Porto Cervo Racing gareggerà nella 61ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada (valida come prima prova del CIVM, Campionato Italiano Velocità Montagna).

