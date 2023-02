Polizia, il convegno sulla sicurezza nelle competizioni ciclistiche

Polizia e competizioni ciclistiche

Nella mattinata del 21 febbraio presso la Sala Piero Tola Sulis della Fiera Internazionale della Sardegna si è svolto l’incontro formativo organizzato dal Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” in materia di competizioni ciclistiche su strada, alla presenza del Prefetto di Cagliari Dott. De Matteis, del Questore di Cagliari Dott. Rossi e delle Autorità di P.S. e alle Istituzioni presenti in provincia.

La giornata formativa ha visto la partecipazione degli operatori della Polizia Stradale. Dei rappresentanti delle altre Forze di Polizia, delle Polizie Locali e degli organizzatori e direttori di corsa della regione Sardegna.

Dopo i saluti del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna”, del Prefetto, del Questore, del Presidente Regionale della Federazione Ciclistica e del CONI Sardegna, ha avuto inizio l’incontro formativo dove si sono alternati i relatori moderati dal giornalista dell’Unione Sarda Matteo Vercelli. L’incontro è stato suddiviso in due parti, nella prima hanno preso la parola il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Eugenio Amorosa, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trieste. Che ha illustrato gli aspetti normativi che regolamentano le competizioni ciclistiche, a seguire è intervenuto il Dott. Lino Ferrari, Direttore ciclismo RCS Sport, che ha spiegato gli aspetti organizzativi delle gare ciclistiche su strada e i rapporti con gli Enti Territoriali e le Autorità di P.S.

advertisement

La seconda parte del convegno

Nella seconda parte sono intervenuti congiuntamente il Dott. Amorosa con il Direttore di Corsa e Sicurezza Regione Sardegna Gavino Usai. Hanno illustrato i rapporti tra le due figure più importanti delle gare, ossia il Comandante della Scorta Polizia Stradale e il Direttore di Corsa.

La mattinata si è conclusa con l’intervento del Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari, Dottoressa Bibiana Pala, la quale ha spiegato l’ordinanza del Questore e gli aspetti di safety e di security legati all’organizzazione dei servizi e allo svolgimento della competizione ciclistica su strada.

La giornata formativa ha riscosso grande interesse tra i partecipanti. Questi hanno compreso che la sicurezza dei ciclisti passa dalla preparazione tecnica di ognuno e dalla condivisione delle esperienze vissute.