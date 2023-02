Polizia di Stato di Cagliari: “Open Day” dell’Ufficio Passaporti. Dal 28 febbraio apertura straordinaria degli sportelli

L’Ufficio Passaporti della Questura di Cagliari aprirà in via straordinaria gli sportelli di Via Tuveri 5, nel pomeriggio di martedì con orario 15:00/19:00 in formula Open Day

Questo piano straordinario inizierà martedì 28 febbraio e proseguirà con cadenza settimanale ogni martedì del mese di marzo.

Per poter acquisire un appuntamento sarà sempre necessario accedere al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso SPID o CIE, per poi attivare la funzione Open Day presente nell’agenda.

Per gli appuntamenti del pomeriggio di martedì si potrà accedere dalle ore 12:00 del venerdì antecedente. Mentre per il martedì 28, dalle ore 12:00 del venerdì 24 febbraio.

Inoltre, dal lunedì 6 marzo sarà raddoppiata la ricezione quotidiana degli appuntamenti con l’immissione in agenda di ulteriori nuovi posti.

Il documento

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per le sotto elencate categorie:

Minori di anni 12;

Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );

Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l’ iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagina del passaporto per i minori.

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età .

Come e dove presentare la domanda

Accedi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Consigliamo di controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto in modo da poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate (lavoro, salute e studio) potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o Commissariato

La domanda per il rilascio (fate attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora.

la Questura

l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

la stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti)

Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge ci sono alcune condizioni ed in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che dovrà essere richiesto alla Questura di residenza.

