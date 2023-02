‘Politica criminale e diritto penale, tra 41bis e rave party’: domani a Cagliari incontro-dibattito organizzato da ASCE e Libertade

Politica criminale e diritto penale: incontro-dibattito

Cagliari, 02 febbraio 2023 – ‘Politica criminale e diritto penale, tra 41bis e rave party‘: è il tema dell’incontro-dibattito organizzato per domani, venerdì 3 febbraio a Cagliari, nella Sala conferenze dell’Exmà (via San Lucifero 71), a partire dalle 17, organizzato dalle associazioni Asce (Associazione sarda contro l’emarginazione) e Libertade.

Sono previsti gli interventi di:

Alessandra Algostino , professoressa di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino,

, professoressa di Diritto Costituzionale dell’Università di Torino, Maria Brucale , avvocata e membro del Consiglio Direttivo “Nessuno tocchi Caino”,

, avvocata e membro del Consiglio Direttivo “Nessuno tocchi Caino”, Cristina Ornano , magistrata Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari,

, magistrata Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Giovanna Mantella , professoressa di Diritto Pubblico all’Università La Sapienza di Roma,

, professoressa di Diritto Pubblico all’Università La Sapienza di Roma, Carlo Amirante, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Napoli, Presidente dell’Associazione dei Perseguitati Politici.

Dichiarazioni

“Come Asce e abbiamo voluto promuovere un incontro su questi temi perché riteniamo che siano legati da un unico filo conduttore di matrice politica e repressiva –

spiega, dunque, Michele Zuddas, avvocato e organizzatore del dibattito -.

In questi anni il neo-liberismo, di destra e di sinistra, si è manifestato non soltanto negli indirizzi di politica economica ed estera, ma anche, in maniera sempre più evidente, sulle scelte in campo penale.

Ne sono un esempio i decreti sicurezza o quello, più recente, asseritamente sanzionatore dei rave party, norme che vanno a incidere su diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà di opinione e la manifestazione di pensiero e dissenso.

Il tema del 41 bis e il caso Cospito

C’è poi il tema attualissimo del 41bis, alla luce di quanto sta accadendo anche per il caso Cospito –

prosegue Zuddas -:

un regime carcerario che mette in discussione la coerenza del nostro ordinamento giuridico, che si pone, quindi, in contrasto con la lettura costituzionale della finalità della pena e con la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Nella valutazione circa la legittimità del 41bis e della sua applicazione non si deve dimenticare la sua genesi e il suo originario carattere emergenziale.

Le criticità del 41bis, inoltre, si sommano a quelle che si rilevano, in generale, sulla pena dell’ergastolo con contestuale applicazione dell’art.4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Vogliamo affrontare questi temi con esperti avvocati e magistrati, che possono dare, ciascuno con competenze e sensibilità diverse, un importante contributo al dibattito”.