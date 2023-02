350 milioni per i Centri di trasferimento tecnologico. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che finanzia strutture ritenute indispensabili per sostenere i processi di innovazione delle aziende. La misura, prevista dal Pnrr alla missione 4, serve al potenziamento e all’estensione tematica e territoriale dei Centri di trasferimento tecnologico.

