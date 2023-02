Piccolo Teatro San Paolo, dal 23 al 26 febbraio in scena lo spettacolo “Non ci si crede”

Piccolo Teatro San Paolo: spettacolo “Non ci si crede”

Appuntamento a teatro imperdibile! Al Piccolo Teatro San Paolo in Via Ostiense 190 Roma Basilica di San Paolo, c’è lo spettacolo ” Non ci si crede” con Fabrizio Campagna, Paciullo, Salvatore Belcaro, Titina Maroncelli dal 23 al 26 Febbraio 2023.

Spettacolo

Tre fratelli con caratteristiche molto particolari e diverse tra loro, si ritrovano a convivere in un appartamento per risolvere, dunque, una importante questione familiare: l’eredità di un Castello.

À causa del fratello minore, però, gli altri due dovranno affrontare situazioni inverosimili che toccheranno i limiti della realtà. In aiuto ai tre fratelli, una vicina di casa presente e invadente proporrà una soluzione stravagante.

Riusciranno a non perdere il Castello?

Il Piccolo Teatro Il Teatro San Paolo si trova in via Ostiense 190 Roma, Zona Extraterritoriale Stato Città del Vaticano, è parte integrante dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura.

La Sala Teatro è composta da 129 posti, 2 per persone disabili.

Il Piccolo Teatro ospita conferenze, concerti e opere live, rappresentazioni teatrali ma anche saggi di danza e di musica.