Piano Energetico Regionale, Paola Secci (CAL): “Mutuare le migliori pratiche delle regioni”

Paola Secci, presidente del CAL (Consiglio Delle Autonomie Locali), è intervenuta al convegno “Pianificare e Programmare una Comunità Energetica Rinnovabile” tenutosi questa mattina a Thiesi. L’evento, organizzato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato il 14 dicembre scorso dall’assessorato regionale all’Industria, dall’Anci e dal CAL Sardegna, era volto all’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS). L’obiettivo è dare corso a un’economia condivisa dell’energia

“Mutuiamo dalle altre regioni le migliori pratiche per costruire un Piano Energetico Regionale che colmi il gap territoriale in tema di povertà energetica. Siamo tutti chiamati a questa sfida: è necessario declinarla senza ulteriormente gravare sul già corposo lavoro svolto dagli amministratori locali.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte con azioni concrete, necessarie per recepire i dettami della transizione energetica Green che l’Europa sollecita a gran voce come impegno per la decarbonizzazione.

Il nostro compito è di agevolarla e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, partendo dalle Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili). Nell’isola abbiamo finora solo le due esperienze di Villanovaforru e Ussaramanna; due esempi che fanno da apripista. Occorre replicarli al più presto, aiutando soprattutto le piccole comunità che dispongono di scarse risorse, ad investire su questo cambiamento epocale”.

La presidente Secci ha inoltre proposto di mutuare le buone prassi già adottate dalla Puglia che ha predisposto un sistema di voucher per gli enti locali, volto a sostenere e ad incentivare la redazione del PAESC (il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, documento redatto dai comuni che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni di CO2): “La Giunta regionale della Puglia, nel 2021, ha istituito un nuovo capitolo di spesa per la redazione del Paesc. Il valore del voucher è stato quotato a seconda del numero di abitanti di ciascun comune e dell’accorpamento in associazioni dei comuni”.

