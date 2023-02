Pensavo fosse amore e invece era San Valentino, il 14 febbraio a Tempio Pausania.

A pochi giorni dall’inizio de Lu Carrasciali, quest’anno i festeggiamenti riguardanti il patrono degli innamorati, San Valentino, si ammantano di coriandoli e risate. L’associazione Intrecci Culturali, in collaborazione con l’associazione Carta Dannata e la libreria Bardamù organizza per il 14 febbraio un appuntamento per celebrare la parte più pittoresca dell’amore.

L’incontro costituisce una tappa di Alcastì, il Festival dei Buoni e dei Cattivi promosso dall’associazione Intrecci Culturali e partito lo scorso 15 dicembre da Sassari. Il primo appuntamento del festival ha coinciso con la presentazione del libro di Paolo Bellotti “Visti da dentro” (Itaca edizioni, 2015).

advertisement

Piccoli racconti di amori senza fine, di amori finiti, amori per caso, amori sbagliati e amori intossicati saranno protagonisti negli spazi della libreria Bardamù (primo piano), in piazza Gallura 1, alle ore 18.00. Pensavo fosse amore e invece era San Valentino sarà un incontro di parole e musica per esorcizzare le sconfinate aspettative – spesso disattese – dell’amore. Le letture saranno a cura di scrittori e amanti della letteratura: Daniela Piras, Paolo Bellotti, Anna Maria Corda, Daniele Carbini, Maria Antonietta Pirrigheddu e Giampaolo Cassitta. Ad accompagnare le letture saranno gli interventi musicali del sassofonista Daniele Ricciu – Danyart. A condurre il viaggio negli amori strampalati sarà invece Domenica Azzena, presidente dell’associazione Carta Dannata.

Per sdrammatizzare le sfortunate storie dei protagonisti delle storie narrate, al termine sarà offerto ai presenti – ma solo a quelli che hanno un cuore!, precisano gli organizzatori – un assaggio delle frisgiole tempiesi e un calice di buon vino.

Per altre news su Olbia-Tempio clicca qui.