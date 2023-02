Pastry Bit Competition, due sardi in semifinale

Pastry Bit Competition: i sardi Giambastiani e Spinola in gara sulle nevi di Pontedilegno-Tonale per conquistare il titolo di Pastry Ambassador 2024 Molino Dallagiovanna

Al via le semifinali di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria. Promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner.

I sardi Gabriele Giambastiani, pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari, e Carlo Spinola, pasticcere presso “Hotel Stella Maris” di Villasimius (CA), saranno tra i 27 semifinalisti di tutta Italia che si sfideranno dall’1 al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno – Tonale (BS) per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024″, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. A vincere sarà chi farà sentire più forte il suo “bit” e dimostrerà di saper combinare creatività e tecnica prestando, quindi, attenzione non solo al “cosa”, ma anche al “come”.

Dalle semifinali di Ponte di Legno, dove i pasticceri si confronteranno nella preparazione di un Cake, saranno in 9 a passare alla fase finale che si articolerà in due momenti: il primo il 5 giugno in Cast Alimenti, la Scuola di Cucina di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni, il secondo il 9 settembre presso la sede del Molino a Gragnano Trebbiense (PC). In Cast Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato; al Molino l’ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone.

La Giuria

La giuria, capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, sarà composta da grandi nomi. Maestri Pasticceri, blogger e giornalisti del settore, tra i quali rappresentanti del Gambero Rosso. I candidati verranno valutati sulla base di diversi criteri. Ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. Alla giuria tecnica, in occasione delle semifinali, si affiancherà una giuria popolare.

Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale saranno i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

In occasione delle semifinali e della finale si affiancheranno Zanolli forni e RDS 100% Grandi Successi tra i partner di Pastry Bit Competition. Zanolli forni da 70 anni progetta e produce forni e macchine per pizzerie, pasticcerie e panifici; il tradizionale ingegno italiano e l’attenzione alle tecnologie più avanzate rendono Zanolli una garanzia del Made in Italy in Italia e all’estero, una tra le più affermate realtà del settore. RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, ha ideato un piano cross-mediale e multipiattaforma sui propri canali per fare da cassa di risonanza alle attività legate all’evento. Nei 3 giorni delle semifinali dalle ore 16,00 alle 18,00 saranno previsti dei momenti di musica e intrattenimento. Con i DJ set 100% Grandi Successi durante gli Après–ski presso Ombrello Tonale dove verranno annunciati i nomi dei qualificati.

Altro partner che nelle semifinali affiancherà Molino Dallagiovanna è il Consorzio Pontedilegno – Tonale.

Per maggiori informazioni:

https://www.dallagiovanna.it/fase-3-semi-finali-pastrybitcompetition