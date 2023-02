Paolo Ruggeri a Cagliari. L’imprenditore e autore di successo internazionale, sarà relatore dell’evento “Il futuro del calcestruzzo”, Venerdi’ 17 Febbraio a Cagliari

Venerdì 17 febbraio a partire dalle ore 17.00, nella suggestiva e prestigiosa cornice offerta dal Convento San Giuseppe (via Paracelso, Cagliari), Paolo Ruggeri parlerà di edilizia innovativa e green, nel corso dell’evento “Il futuro del calcestruzzo”, promosso dalla Unibeton srl, la società locale leader del settore nel Sud Sardegna.

Sarà l’imprenditore Paolo Ruggeri, che opera in diversi Paesi nel mondo, anche in qualità di socio fondatore di OSM (società Italiana di consulenza), a tenere la relazione al centro dell’appuntamento cagliaritano, unico nel suo genere. Dialogherà con lui Alessio Sacchitella, socio fondatore di Unibeton.

Nel corso della serata verranno affrontati temi rilevanti nel campo del futuro del calcestruzzo, dell’edilizia sostenibile e della crescita del territorio. Sarà inoltre l’occasione per presentare Unieco, il primo calcestruzzo green in Sardegna, e Unilogistica, il servizio di affitto mezzi attivato da Unibeton.

Cenni biografici Paolo Ruggeri

Ruggeri è autore di numerosi best seller sul management e la gestione d’impresa, tra i quali “The New Leaders – I Nuovi Condottieri”, il libro italiano di management più venduto al mondo. A inizio 2008 fonda “Open Source Management”. La prima azienda di formazione dove sono gli imprenditori ad insegnare agli imprenditori. Azienda che nel 2012 sbarca prima negli Stati Uniti e poi in Europa dell’Est, Inghilterra e, ben presto, in tutto il mondo. La sua attività imprenditoriale si radica inoltre in ambito sociale. Nel 2018, assieme ad alcuni colleghi e concorrenti, forma l’Associazione Imprenditore “Non Sei Solo”. Ovvero una non profit che si pone lo scopo di eradicare i suicidi di imprenditori in Italia e che assiste gratuitamente gli imprenditori in forte difficoltà finanziaria.

La partecipazione all’evento sarà una splendida occasione per conoscere e intervistare Paolo Ruggeri.

