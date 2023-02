Pamela Prati a Cusano Media Group: “Marco Bellavia e Sheila Capriolo? Quando ho visto le foto sono rimasta pietrificata.

La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite di Turchesando il programma condotto da Turchese Baracchi e in onda su Radio Cusano Campus. Pamela Prati ha ripercorso la sua infanzia complicata. Non tutti sanno che la Prati ha vissuto per sette anni in un collegio. Al momento della separazione dei genitori, la madre entrò in crisi e non riuscendo più a badare ai suoi figli decide di affidarli ad un istituto. Pamela ha raccontato la sua storia personale nel libro “Come una carezza”. Il romanzo ha ottenuto un buon numero di vendite, complice anche la partecipazione al reality.

Pamela Prati Marco Bellavia, l’esperienza del Bagaglino

All’inizio Pamela Prati aveva trovato lavoro come commessa in un negozio del centro a Roma. Un giorno entrò un fotografo e rimase conquistato dalla sua bellezza: “Mi disse che ero sprecata e che avrei dovuto fare cinema. Io le dissi che il mio sogno era quello di calcare un palcoscenico. All’epoca la mia musa era Raffaella Carrà. Ho avuto poi la fortuna di conoscerla e lavorare con lei”. Le prime apparizioni in televisione di Pamela Prati risalgono al periodo da fotomodella in un programma intitolato “Playboy di mezzanotte” nel canale Telealtomilanese, ma il suo periodo di punta sarà negli anni Ottanta e Novanta. In questi anni viene notata dall’autore e regista italiano Pier Francesco Pingitore che le propone un grande ruolo nel programma “Il Bagaglino”: “A distanza di anni non c’è giorno che passi in cui le persone mi fermano per strada ricordandomi quell’esperienza. Anche le ragazze mi fermano per strada dicendomi che aspettavano il sabato sera per vedere il Bagaglino”. Sul ritorno in tv del programma, Pamela Prati dice: “Non lo escludo, mi auguro che possa succedere. Il Salone Margherita ormai ha chiuso e quindi ci vorrebbe un altro teatro che possa ospitare il programma”. Pamela Prati ha pubblicato anche due album musicali, uno nel 1996 e uno attuale di quest’anno: “Ho sempre cantato ma negli ultimi anni sono diventata anche autrice dei testi musicali”.

