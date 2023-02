Oristano: venerdì 17 chiusura del Cimitero San Pietro

Venerdì 17 febbraio il Cimitero San Pietro di Oristano resterà chiuso dalle 8 alle 14 per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione.

Il Cimitero monumentale di Oristano risente della poca manutenzione che negli anni il Comune e i privati hanno fatto. Nell’ultimo periodo per “assicurare al cimitero cittadino il decoro e il prestigio che merita, quale atto doveroso per la sua storia e per la città, ma ancora di più nel rispetto del sentimento della memoria, per chi vi riposa e a tutti coloro che lo frequentano per ricordare i propri cari”, l’Amministrazione comunale ha approvato un intervento volto a migliorare l’accessibilità del bene monumentale, risanando alcune situazioni di degrado e strutturali attraverso opere di messa in sicurezza dell’ingresso principale, della chiesa di San Pietro ubicata in fondo al viale principale e dei loculi adiacenti.

All’interno del Cimitero sono presenti molte delle problematiche connesse al restauro e alla conservazione dei monumenti all’aperto. Problematiche che presentano le peculiarità implicate dalle tecniche e dai materiali impiegati (spesso marmo, pietra, bronzo, metalli). E, soprattutto, dai diversi tipi di degrado determinati dell’azione degli agenti atmosferici.

Tuttavia, a causa delle difficoltà dell’Amministrazione a reperire i finanziamenti, il Comune ha sempre rinviato gli interventi sulle sepolture che hanno le sculture di maggior pregio, pur necessitando di un urgente e attento intervento di restauro per evitare che vengano definitivamente danneggiate in modo irreparabile. Tutto ciò per garantire gli interventi di manutenzione finalizzati alla semplice fruizione del sito.

L’intervento previsto riguarda il restauro di alcune statue e sculture funerarie eseguiti nel rispetto delle modalità previste dalla Soprintendenza.

