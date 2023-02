Oristano invasa di turisti per la Sartiglia: 70 mila presenze

70 mila persone hanno affollato Oristano domenica e martedì in occasione della Sartiglia.

La stima è della Questura di Oristano secondo cui per domenica 19 febbraio, per la Sartiglia di San Giovanni, le presenze sono state circa 40 mila, mentre martedì 21 febbraio, per la Sartiglia di San Giuseppe, sono state circa 30 mila.

Sono stati predisposti accurati servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica che hanno comportato l’impiego di un notevole numero di Operatori della Polizia di Stato della Questura, di Militari dell’Arma dei Carabinieri, di Militari della Guardia di Finanza, di Operatori della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, del C.A.I.P. di Abbasanta, della Polizia Ferroviaria, del 7° Reparto Volo, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di Squadre di Rinforzo e di Reparti Specializzati per la prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di natura terroristica.

Sono stati attuati interventi caratterizzati dal sequestro di artifici pirotecnici ed esplosivi non autorizzati che non hanno tuttavia assunto rilevanza critica. In particolare, durante il pattugliamento a piedi presso piazza Aldo Moro, gli operatori in abiti borghesi hanno individuato in flagranza di reato 3 giovani residenti nella provincia di Oristano che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e sequestrati alcuni potenti ordigni di cui è vietata la detenzione e l’accensione senza una specifica licenza.

advertisement

Il Questore di Oristano, che su richiesta dei Gremi, ha avuto il piacere di premiare in entrambe le giornate alcuni cavalieri che hanno centrato la stella, ritiene che il bilancio dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, al netto dei servizi effettuati e valutata l’assenza di problematiche dovute all’abuso di sostanze alcoliche, possa ritenersi positivo.