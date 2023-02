Poste Italiane, Oristano: disponibili gli annulli dedicati a ‘Sa Sartiglia’

Oristano: disponibili gli annulli dedicati a ‘Sa Sartiglia’

advertisement

Cagliari, 14 febbraio 2023 – In occasione delle celebrazioni per “Sa Sartiglia” in programma a Oristano il 19 e il 21 febbraio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bolli speciali con la dicitura “Sa Sartiglia – Gremio dei Contadini – 19.2.2023” e “Sa Sartiglia – Gremio dei Falegnami 21.2.2023” richiesto dalla Fondazione Oristano.

Negli stessi giorni dalle ore 11.00 alle ore 17.00 sarà possibile timbrare con i bolli speciali le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita al Villaggio Sartiglia in Piazza Cova ad Oristano.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Oristano centro / Sportello filatelico Via Mariano IV D’Arborea snc – 09170 Oristano (tel. 0783 368020).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

Per altre notizie simili clicca qui: Sartiglia: simbolo di speranza e di resilienza