Olbia, ampliati gli orari d’ufficio per la scelta e revoca del medico.

Rimodulati gli orari di apertura al pubblico del servizio nell’ex ospedale San Giovanni di Dio.

Olbia, 6 febbraio 2023 – Gli uffici per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS) resteranno aperti a Olbia anche nelle ore pomeridiane, dal lunedì al giovedì.

Si tratta di un implemento del servizio.

La rimodulazione del servizio è stata disposta dalla Direzione Aziendale della Asl Gallura per ampliare le possibilità di accesso dell’utenza. Il tutto, in vista di pratiche più veloci. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di cittadini scoperti, senza assistenza e medico. Soprattutto i più fragili, come bambini e anziani. L’altro obiettivo è quello di ridurre gli accessi al pronto soccorso o alle guardie mediche.

Gli sportelli di riferimento sono quelli all’interno della struttura San Giovanni di Dio, in viale Aldo Moro.

Orari di apertura per la scelta/revoca del medico

Sarà garantita l’apertura al pubblico la mattina, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Altresì aperti anche il pomeriggio, dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 16.30.

In alternativa, la richiesta per la scelta e revoca del medico e del pediatra può essere inviata via mail all’indirizzo ufficioscelterevoche.olbia@aslgallura.it. Saranno garantite le risposte, ma bisogna considerare i tempi degli uffici, per le priorità.

