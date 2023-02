Olbia: Incontro e presentazione del nuovo disco degli Estemporanea



Martedì 07 febbraio alle 18:30, il salotto della libreria Ubik di Olbia ospiterà gli Estemporanea che presenteranno il loro nuovo disco. Un’ora intensa di musica e parole!

Estemporanea è una band emergente della città di Olbia formatasi nel 2015. Il 1° novembre 2022 è stato pubblicato il primo EP dall’omonimo titolo “ESTEMPORANEA” in formato digitale su tutte le maggiori piattaforme (Spotify – Apple Music – Youtube Music – Deezer).

Ottavio Cocco, Daniele Gala e Giovanni Del Fonso dal 2015 hanno dato vita ad una formazione musicale tutta olbiese, che affonda le proprie radici nella poesia tradizionale sarda dei grandi poeti estemporanei, coniugata con il blues afroamericano. Il tutto legato dal profondo concetto dell’improvvisazione musicale.

Le parole di Daniele Gala:

“Noi tre ci conosciamo da anni, Olbia è un paese travestito da città, alla fine si conoscono tutti. Suoniamo tutti da generi più o meno simili, una cosa che ci accomuna tutti è decisamente l’educazione all’ascolto. Purtoppo oggi è difficile trovare il tempo di farlo ma è decisamente tutta un’altra condizione che permette all’ascoltatore di ampliare le percezioni della musica.

Penso che l’unico vero ostacolo sia stato il tempo, non essendo musicisti professionisti a tempo pieno viviamo tutti due realtà professionali ben distinte, e spesso ci siamo trovati costretti a dover sacrificare proprio la musica in quanto purtroppo non è ancora la nostra principale fonte di sostentamento.

La soddisfazione più grande sino ad ora credo che sia proprio questo, avere lottato tutti e tre insieme, esserci supportati l’uno con l’altro al fine di raggiungere il nostro obiettivo che non consiste tanto in questo primo brano quanto nel cambio radicale che ha già segnato tutto il nostro percorso a venire”.

Si tratta di un lavoro composto da 8 canzoni inedite prodotte da Marco Azara (SALMO) ed Estemporanea, mix a cura di Vladimiro D’Angella, master a cura di Maurizio Biancani (Fonoprint Bologna), riprese voci (audio take) a cura di Franco Melis (Music Frame Studio) tra il mese di aprile 2019 al novembre 2022.

Contatti:

Libreria Ubik Olbia: olbia@ubiklibri.it -Tel 0789 57075 – fb: libreria ubik olbia – IG: ubikolbia

