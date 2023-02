Nuove audizioni per il Coro Giovanile Sardo della Fersaco: entro il 21 febbraio le adesioni al bando

Prosegue il progetto formativo del Coro Giovanile Sardo. Si tratta dell’ensemble creato nel 2015 dalla Federazione regionale sarda associazioni corali per coinvolgere i ragazzi da tutta la Sardegna animati dalla passione per la musica corale. La Fersaco ha promosso il nuovo bando per le audizioni. Attraverso il bando saranno selezionati i cantori che prenderanno parte al progetto nel 2023. La scadenza è prevista per martedì 21 febbraio. Gli aspiranti potranno registrarsi compilando la modulistica online presente sul sito www.fersaco.it nella home page e nella sezione “News”, o inviando la propria candidatura via mail all’indirizzo info@fersaco.it.

La direzione del complesso corale regionale sarà affidata per il 2023 al maestro Claudia Dolce. Inoltre, il Tutor della formazione corale sarà il Maestro Franca Floris. Il coro sarà formato da un numero massimo di quaranta cantori titolari e da un numero non definito di cantori di riserva. I candidati che desiderano partecipare alle audizioni devono essere in possesso dei seguenti pre-requisiti. Rientrare nella fascia d’età fra i 18 e i 30 anni compiuti alla data dell’audizione e provenire da un coro regolarmente iscritto alla Fersaco. In caso contrario si può effettuare l’iscrizione personale prima di sostenere l’audizione. È prevista una prova al mese durante il fine settimana, a fronte di un calendario annuale consegnato preventivamente, in relazione alle necessità di programmazione artistica e concertistica del coro. Gli ulteriori dettagli sono presenti sul sito web, insieme alla modulistica richiesta.

