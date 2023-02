Nuoro, open day alla scuola civica di musica “A. Chironi” per la presentazione dei corsi di musica elettronica e nuove tecnologie

La scuola civica di musica “Antonietta Chironi” di Nuoro ha organizzato per lunedì 13 febbraio, dalle 16 alle 19, un open day per la presentazione dei corsi di “Musica elettronica e nuove tecnologie”. Questi comprendono una serie di nuove discipline moderne che andranno ad affiancare i corsi di studio degli strumenti classici.

Gli allievi potranno scegliere tra una serie di indirizzi con la possibilità di scegliere dei corsi personalizzati in base alle proprie esigenze. Tra le opzioni, un corso di djing, rivolto a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dei Dj. Acquisiranno le tecniche di mixaggio e di scratch con l’utilizzo dei più moderni software per il digital djing come Serato pro e Traktor scratch pro. Il corso di musica elettronica, music production e siund design, dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della ”computer music” attraverso l’utilizzo di software professionali come ad esempio Ableton Live.

Si imparerà a utilizzare una Daw (Digital audio workstation) con tutti i suoi strumenti per le produzioni musicali e per il sound design.

Il corso è rivolto a chiunque voglia acquisire le conoscenze per produrre musica di qualsiasi genere. Nonchè approfondire l’utilizzo di sequencer, drum machine, synth, effetti, equalizzatori, compressori, reverberi, delay. Oppure il corso di digital audio recording (home recording, registrazione e trattamento digitale del suono), per chi voglia imparare le tecniche di base per la registrazione e il trattamento del suono digitale.

I ragazzi impareranno a utilizzare software professionali come Reaper e Ableton Live. Utilizzati per registrare e mixare i propri brani musicali. E impareranno le principali tecniche di ripresa microfonica. Si utilizzeranno gli equalizzatori, i compressori, i limiter, i reverberi, i delay. Insomma tutti i vari strumenti per la produzione e post produzione dei nostri brani. Inoltre, i ragazzi acquisiranno le tecniche di base per il mix e il mastering.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 20 al numero telefonico 0784/219803 oppure via mail all’indirizzo scuola.civica@comune.nuoro.it

