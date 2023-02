Nuoro, iniziative per Su Carrasecare Nugoresu 2023, avviso pubblico del Comune

COMUNE DI NUORO, INZIATIVE PER “SU CARRASECARE NUGORESU 2023”, AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI, COMITATI DI QUARTIERE, SCUOLE E GRUPPI SPONTANEI DI CITTADINI

L’amministrazione comunale di Nuoro, in occasione dell’edizione 2023 de Su Carrasecare Nugoresu, invita le associazioni culturali, sportive, folkloristiche, i comitati di quartiere, i gruppi scout, le scuole e i gruppi spontanei di cittadini a presentare proposte per animare le piazze e i quartieri della città con iniziative inerenti il carnevale (balli mascherati, mercatini di Carnevale, zeppolate, etc).

Si intende così favorire la socializzazione unita all’ingegno dei cittadini nuoresi. Nonchè le capacità creative e artistico – culturali delle diverse realtà associative. Lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema della festa. Nonchè della piazza o quartiere nel quale dare vita a una festa in maschera.

advertisement

Inoltre, l’evento del Carnevale, rappresenta un momento di festa e di forte aggregazione e si basa su riti e usanze molto lontane, le comunità in questa occasione si riuniscono e attraverso il gioco, lo scherzo, il canto e il ballo, le pietanze eno-gastronomiche rompono le regole del vivere quotidiano.

Il Comune di Nuoro patrocinerà le iniziative inserendole nel proprio programma degli eventi previsti per il Carnevale 2023. Dandone ampia diffusione e promuovendo l’evento a livello locale e regionale e sui mass media.

Gli interessati potranno presentare la propria proposta, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune e trasmettendolo tramite pec all’indirizzo servizi.culturali@pec.comune.nuoro.it entro e non oltre giovedì 9 febbraio 2023.

Per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui