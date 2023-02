Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino ospiti del format tv Studio Mattina su Canale 9, intervistati dai giornalisti Barbara Petrillo e Marco Caiano.

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino ospiti del format tv Studio Mattina su Canale 9, intervistati dai giornalisti Barbara Petrillo e Marco Caiano presentano e raccontano il libro a fumetti ” L’Uomo Elastico” che continua ad avere uno straordinario seguito e successo. Scritto da Bellino e Cossentino, disegnato da Tiziano Riverso ed edito da Antea Edizioni.

Dura e cruda la testimonianza dell’attore e personaggio televisivo Bellino che apre il morning show : ” Nonostante la mia patologia mi hanno bullizzato perchè mi vedevano diverso”. ” Nunzio ha avuto un grande coraggio, non è da tutti denunciare, il fumetto insieme al film diventano due strumenti forti di denuncia. Perchè le persone mostrano tanta cattiveria e bullizzano? Questi fenomeni sono frutti di una subcultura di una parte della società ed ignoranza” sottolinea lo sceneggiatore e regista Cossentino.

advertisement

Le parole dei Giornalisti di Canale 9

I giornalisti dopo l’intervista commentano:

” Che storia quella di Nunzio. Arrivata dritto nello stomaco, perchè quando si parla di bullismo, cyberbullismo, quando si tratta di storie che trattano l’intimo di una persona, fa male che ci sia tanta cattiveria. L’unica spiegazione che possiamo darci è che le persone per trovare forza, per sentirsi più sicure trovino il difetto nell’altro. Ma non è questa la strada, non può essere la strada. Dobbiamo sperare che i giovani, dai giovani riparta un nuovo modo di vedere il futuro“.