Poste Italiane: Nota in replica all’articolo “I disservizi postali creano ritardi e danno economico”

Cagliari, 14 febbraio 2023 – In riferimento all’articolo:

Poste Italiane segnala che, anche presso il Centro di Distribuzione di Prato Sardo, è in vigore un modello di recapito che prevede e garantisce il servizio di consegna:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato durante l’intera mattinata.

In considerazione di ciò, è possibile che il tentativo di recapito di pacchi e invii a firma e la presenza di personale Coldiretti possano non coincidere;

visto che l’orario della sede dell’associazione non è continuato, per due giorni gli uffici sono aperti solo di mattina e il sabato sono chiusi.

Inoltre:

come nel caso della giornata odierna, alcuni tentativi di consegna, seppur effettuati dai portalettere in orari di apertura al pubblico, possono non andare a buon fine per l’assenza temporanea del destinatario.

Poste Italiane assicura sempre il massimo impegno nel garantire un servizio di qualità

Poste Italiane precisa che il servizio di recapito, seppure svolto secondo criteri di miglioramento continuo e con un orientamento finalizzato alla soddisfazione del cliente, non può prevedere la presenza certa del destinatario.

Tuttavia Poste Italiane, allo scopo di ottimizzare il servizio e garantire, per quanto possibile, la consegna a Coldiretti al primo tentativo di recapito pacchi e invii a firma, ha attivato in data odierna un primo contatto diretto con il cliente; attraverso il personale del Centro di Distribuzione nuorese.

in linea con le aspettative di tutti i residenti a Nuoro e nei centri della provincia serviti dalla struttura del recapito di Prato Sardo.