Nella scuole oristanesi una targa in ceramica promuove il numero antiviolenza 1522

Entra nel vivo il progetto varato dall’Assessorato alle attività produttive del Comune di Oristano per promuovere il numero verde antiviolenza 1522. Questo, con il posizionamento della prima targa in ceramica. Dove? Nella sede del Centro provinciale per l’istruzione agli adulti di via Carducci.

“Con il coinvolgimento degli artigiani abbiamo realizzato una ventina di targhe in ceramica. Le abbiamo donate alle scuole e con le quali pubblicizziamo il numero verde anti violenza 1522” precisa l’Assessore Rossana Fozzi.

Il progetto era stato presentato lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne “Oristano città della ceramica dice no alla violenza. Neanche con un dito”, ed era proseguita con la consegna di tutte le targhe ai dirigenti scolastici.

Nei giorni scorsi il posizionamento della prima targa.

Sono state la dirigente scolastica Carmensita Feltrin e l’Assessore Rossana Fozzi a scoprirla alla presenza di studenti e studentesse, docenti e personale scolastico in servizio.

“Le targhe vogliono essere veicolo del messaggio che abbiamo lanciato il 25 novembre con le manifestazioni proposte dal Comune contro la violenza – ha detto l’Assessore Fozzi -. È un punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto, un mezzo per veicolare il numero verde 1522 che tante volte è stato di grande utilità per le donne che hanno bisogno di un supporto. Speriamo non serva mai a nessuno, ma purtroppo sappiamo che questa piaga è sempre presente e sapere di poter contare su un valido sostegno, gratuito è attivo 24 ore su 24, da parte di operatrici specializzate pronte a d accogliere ogni richiesta da parte delle vittime di violenza e stalking”.

