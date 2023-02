Nasce l’Area Comunicatori di Manageriali Executive Professional, la nuova casa per i professionisti della comunicazione

La nuova Area Comunicatori

Milano, 23 febbraio 2023. Un’area di rappresentanza, informazione e formazione professionale per valorizzare l’intera categoria. Con questi obiettivi nasce l’Area Comunicatori di Manageritalia Executive Professional. L’azienda ampia così le proprie specializzazioni e rappresentanze delle Alte Professionalità.

La nuova area sarà coordinata da Rita Palumbo, professionista che da anni si occupa del settore. L’obiettivo è, infatti, quello di mettere in luce il ruolo e la specificità di una figura professionale fondamentale per le imprese. In particolare in un contesto segnato da profondi cambiamenti, soprattutto sul fronte delle competenze. Ciò per garantire, in questo modo, la giusta rappresentanza ad un comparto professionale che produce valore per il

Sistema Italia.

“La comunicazione – come afferma Rita Palumbo – è un’attività che esige competenze definite e certificate. Con Manageritalia Executive Professional Area Comunicatori inizierà un percorso di informazione, sensibilizzazione e rappresentanza. Si vuole ottenere un giusto riconoscimento ad una categoria di alte professionalità: quella del Comunicatore professionale. Essa crea valore economico e culturale per l’intero Sistema Paese.”

advertisement

Gli obiettivi dell’Area Comunicatori

Ciò che è più importante sono gli obiettivi l’Area Comunicatori si pone. I principali sono: dare voce ad oltre 30mila comunicatori che operano in Italia; diffondere la cultura della Comunicazione presso istituzioni e business community; valorizzare ruolo e funzioni del Comunicatore professionale; offrire progettualità e opportunità di lavoro ai 10mila giovani che ogni anno si laureano nelle Facoltà di Scienze della Comunicazione. Si crea inoltre, in questo modo, “lavoro di valore”.

Il percorso parte dall’introduzione di una specifica norma UNI sul tema, di cui la stessa Rita Palumbo è stata fautrice. In particolare infatti si avvale della collaborazione e del dialogo con le principali organizzazioni di rappresentanza del mondo della comunicazione.

“La creazione dell’Area Comunicatori e la nomina di Rita Palumbo come coordinatrice – dice per spiegare Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional – continua il percorso avviato con i Comunicatori d’Impresa per offrire una rappresentanza sempre più profonda a questo importante segmento professionale in Italia. Anche per loro vogliamo essere la “casa”. Per diffondere e affermare i loro valori e contenuti, le prospettive e i diritti. Come facciamo già per gli Executive Professional , faremo per altre alte professionalità”.

“Non resta che seguirci nella nostra attività – concludere Romanelli – informarsi per conoscere i tanti vantaggi di far parte di questa casa comune. Condividere alcuni aspetti dello sviluppo professionale e fruire di servizi e opportunità di valore”.

Cos’è Manageritalia

Manageritalia rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato. Dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Offre infatti ai manager rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni

e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 38.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive Professional. Questi offrono un completo sistema di servizi: formazione,consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

Per altre notizie di attualità clicca qui.