Alghero, 24 febbraio 2023 Nasce ad Alghero Gioventù Nazionale il movimento giovanile di Fratelli d’Italia – Presentazione sabato 4 marzo alle 17:30 al Polisoccorso

“È con grande piacere che annunciamo la nascita della sezione di Gioventù Nazionale ad Alghero. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia ha finalmente trovato casa nella nostra città. Siamo pronti ad accogliere tutti i giovani algheresi che vogliono unirsi a noi per portare avanti i valori e le idee che ci contraddistinguono.”

Queste sono le entusiastiche parole di Walter Noli ed Alessio Auriemma giovani studenti algheresi in prima linea nella fondazione del nuovo circolo.

Soddisfazione anche da parte del coordinatore algherese di Fratelli d’Italia Marco Di Gangi. Evidenzia l’importanza di lavorare per garantire un sempre maggiore coinvolgimento della base dei militanti, degli iscritti e dei simpatizzanti. A partire dai giovani, per dare sempre più solidità e forza ad una realtà politica, quella di Fratelli d’Italia, il Partito guidato da Giorgia Meloni, attuale primo ministro, che alle scorse elezioni politiche ha determinato la nascita di nuovi equilibri diventando anche ad Alghero il primo partito della coalizione di centro destra.

L’inaugurazione della sezione di Gioventù Nazionale si terrà il prossimo 4 marzo alle ore 17:30 presso la sala riunioni del “Polisoccorso” in via Liguria 14, e sarà un’occasione importante per presentare le attività e il coordinamento del movimento giovanile, nonché per incontrare esponenti nazionali e regionali del partito.

Gli interventi

Sono previsti gli interventi di saluto del sindaco Mario Conoci, dell’On. Deputato Salvatore Deidda e dell’Assessore Regionale dell’Ambiente Marco Porcu. Interverranno Emilio Serra ed Alessandro Sanna, rispettivamente presidente regionale e provinciale di Gioventù Nazionale, Walter Noli, Alessio Auriemma e l’assessore comunale al Turismo e alla Cultura Alessandro Cocco, tutti in prima linea nella nascita del circolo di GN.

Concluderanno l’On. Barbara Polo, nel duplice ruolo di deputato e coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia e l’On Antonella Zedda senatrice e coordinatrice regionale del Partito.

I lavori dell’incontro saranno condotti da Marco Di Gangi coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Sarà un evento aperto e si invitano i giovani algheresi, ma anche gli amici e i simpatizzanti del partito, a partecipare numerosi per conoscere da vicino l’impegno e la visione per il futuro della nostra città e del nostro paese.

Non mancherà l’occasione per approfondire le tematiche che stanno a cuore al movimento

giovanile, e per confrontarsi su come affrontare al meglio le sfide del presente e quelle future. “Vi aspettiamo quindi il 4 marzo alle ore 17:30 per celebrare insieme la nascita della sezione algherese del nostro Movimento. Oltre a dare il benvenuto a tutti coloro che vogliono unirsi a noi per costruire una Alghero migliore.” Concludono Noli ed Auriemma.