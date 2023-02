Napoli, sequestrate e distrutte mascherine e altri prodotti non sicuri

Circa 4 milioni di pezzi tra mascherine e prodotti elettronici, introdotti in contrabbando nel territorio italiano e senza rispettare le norme in tema di marcatura CE o di sicurezza, sono stati scoperti a Napoli dalla Guardia di Finanza e dai funzionari Adm nel periodo pandemico.

Gli articoli, se immessi sul mercato, avrebbero prodotto introiti per oltre 5 milioni di euro.

I prodoti sono sono stati distrutti a spese degli indagati.

