La chiusura dei lavori dell’Aula per la discussione della Legge Finanziaria 2023 si è conclusa con l’approvazione del bilancio. Sul tema interviene l’onorevole Franco Mula, Capogruppo del Partito Sardo D’Azione in Consiglio Regionale

“Il mio impegno e quello del mio Gruppo non si ferma qui.

Intanto è bene fare il punto della situazione per ricordare quanto fatto grazie alla nostra azione politica (e all’intervento parlamentare) su stanziamenti di alto valore strategico per i Comuni del nuorese e sui finanziamenti stanziati a beneficio di quei Comuni esclusi a vario titolo da precedenti interventi.

Nella ripartizione delle risorse si è teso a valorizzare ogni settore delle attività economiche, culturali, religiose e intellettuali per cui il nostro territorio è vocato. Nel farlo si è tenuto conto delle necessità emergenziali e sistemiche”.

Le risorse stanziate

“Importanti risorse sono state destinate ai ristori per le aziende del settore della macellazione carni, rimasto senza sostegno a seguito dell’emergenza pandemica. Altri provvedimenti (per il triennio 2023, 2024, 2025) sono stati destinati alle aziende del settore della lavorazione e conservazione della frutta e degli ortaggi. Parimenti si è agito per il consorzio di tutela dei vini del Mandrolisai DOC con supporto di Laore.

A Sarule e Orani la finanziaria destina risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso e per la riqualificazione di servizi e viabilità in località Monte Gonare.

Ingenti stanziamenti andranno a finanziare la Fondazione per la promozione degli studi Universitari e della ricerca scientifica della Sardegna centrale e alla fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta.

Stanziate risorse anche per Confcooperative Nuoro e Ogliastra per l’attivazione nelle province storiche (Nuoro, Cagliari, Oristano e Sassari) dei percorsi di animazione territoriali e di azioni di sostegno alla formazione e promozione delle Cooperative Territoriali.

A favore del Consorzio di Bonifica stanziati ben 6 milioni €. Tale somma sarà investita per la realizzazione di un impianto irriguo per l’utilizzo delle Acque reflue a valle di “Su Tuvu” a Nuoro. La realizzazione dell’opera avrà vasta ricaduta economica sul territorio. É infatti finalizzata all’irrigazione delle numerose aziende Agricole ricadenti a valle dell’impianto.

Per l’anno 2023 è autorizzata una spesa di 75.000 € in favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per uno studio di fattibilità tecnico economico finalizzato alla realizzazione di derivazioni irrigue dal Fiume Cedrino e dal Rio Sologo”.

La promessa: “L’impegno politico e istituzionale da parte mia e del mio Gruppo consiliare non si esaurisce con la finanziaria”

“Continuerò e continueremo a batterci per alcuni dei capitoli ancora irrisolti.

In cima ai nostri pensieri vi sono: la mobilità sostenibile (Ferrovia Nuoro – Macomer); la difesa ambientale dai tentativi di conquista delle multinazionali del vento; il Sistema Sanitario Regionale; il riconoscimento e l’espansione delle Zone Economiche Speciali sui territori interessati.

L’impegno politico e istituzionale da parte mia e del mio Gruppo consiliare non si esaurisce con la finanziaria. Le battaglie aperte e gli impegni presi con i Sardi, per quanto ci riguarda, non saranno dimenticati“.

