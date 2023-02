Mostra fotografica di Gianni Rizzotti, “Oru Nostru – La mia Sardegna”,, all’Atiquarium Arborense di Oristano

Oru Nostru – Il nuovo libro fotografico di Gianni Rizzotti, sarà presentato Giovedì 16 febbraio alle ore 17.30 all’Antiquarium Arborense di Oristano, dialogherà con l’autore Cesello Putzu dell’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di OristanoGianni Rizzotti è un fotografo e viaggiatore, che ha visitato luoghi in tutto il mondo. 35 anni fa, durante la sua prima visita in Sardegna, ha capito che sarebbe tornato spesso a causa della bellezza della regione e della sua anima. Tre anni fa, ha deciso di raccontare la Sardegna attraverso la sua macchina fotografica nel libro intitolato “Oru Nostru: La mia Sardegna”. Questo progetto fotografico racconta la vera anima della Sardegna, attraverso la sua tradizione, cultura, territorio e persone. Rizzotti ha fotografato artisti, artigiani, paesaggi naturali, eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte e cultura della regione. Il libro, che consta di 199 immagini in bianco e nero con un breve capitolo a colori, è un omaggio a questa terra che ha continuato a sorprenderlo negli ultimi 35 anni. “Questa terra va scoperta piano, con i suoi ritmi e momenti, senza forzare nulla”, afferma Gianni Rizzotti. Sfogliare “Oru Nostru” con gli occhi e il cuore ti permetterà di conoscere i veri ritmi della Sardegna, tra calma e impetuosità. Dopo la presentazione sarà possibile acquistare l’opera con uno sconto eccezionale e firmata da Gianni Rizzotti. A seguire sarà offerta una degustazione di vini delle cantine Antigori di Capoterra.